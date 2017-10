La scorciatoia usata da Harvey Weinstein

Alcune persone vanno in prigione, altre in clinica di riabilitazione. Harvey Weinstein, il magnate di Hollywood caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie e stupri, probabilmente andrà in clinica. Il 10 ottobre il sito di gossip Tmz ha dichiarato che Weinstein è in procinto di andare “in una clinica di riabilitazione in Europa” per curare la sua “dipendenza dal sesso”.

“Ci è stato detto che Weinstein è ancora convinto di potersi far aiutare, tornare al lavoro e ricominciare tutto da capo”, ha riferito il sito. “Come ha detto una fonte vicina a Weinstein, ‘vuole tornare con nuove e brillanti idee’”.

Dopo decenni di comportamenti violenti e coercitivi, presunti e confessati, il sessantacinquenne Weinstein sembra alla ricerca di una seconda possibilità. Anche se non ha pubblicamente confermato i fatti di cui è accusato, vi ha alluso la scorsa settimana durante un mea culpa postmoderno, dove ha erroneamente citato Jay-Z, accusato la National rifle association e anche ammesso di sapere che “il modo in cui mi sono comportato in passato con i miei colleghi ha causato molto dolore, e chiedo sinceramente scusa per questo. Sto cercando di migliorare, ma so che ho ancora molto da fare”.

Weinstein ha presentato il problema come una sorta di malattia che può essere curata: “Mi aspetta un viaggio che mi porterà a conoscermi meglio e a dominare i miei demoni”. In questo modo è riuscito a minimizzare la sua responsabilità nell’albergare e nutrire questi demoni. Sembra aver imparato il modo di scusarsi dal personaggio di Phil Hartmas in Unfrozen caveman lawyer: “Sono cresciuto negli anni sessanta e settanta, quando le regole su come stare al mondo erano diverse”.