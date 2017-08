Tre lezioni dall’attentato di Barcellona

L’attacco terroristico a Barcellona sottolinea tre dure lezioni apprese dai servizi di sicurezza e dall’opinione pubblica in questi ultimi mesi e anni.

La prima è che l’uso di veicoli come armi è ormai una tattica consolidata da parte dei terroristi, una delle decine usate negli ultimi vent’anni e che dovrebbe ormai essere considerata una componente standard dell’arsenale terroristico. Negli ultimi 13 mesi ci sono stati attacchi simili in Francia, Germania, Svezia e Regno Unito. Anche se in circostanze leggermente diverse, negli Stati Uniti una donna è stata uccisa la settimana scorsa da un’automobile guidata ad alta velocità da un estremista di destra.

La motivazione e l’identità degli attaccanti di Barcellona diventeranno chiari nelle prossime ore. Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato la responsabilità della sua agenzia di stampa Amaq, anche se negli ultimi mesi tali dichiarazioni sono diventate molto inaffidabili. Alcuni individui vicini all’Is e attivi sui social network hanno celebrato l’attacco, ma questo non indica necessariamente una connessione diretta tra gli aggressori e il gruppo. Le tattiche si diffondono tra i militanti quando si capisce che funzionano. Non serve un’abilità particolare per guidare un veicolo tra la folla, né è difficile procurarsene uno. Questo rende un’auto, un furgone o un camion un’arma ideale per i terroristi di oggi, spesso ispirati da un gruppo ma non davvero parte di esso e, per la maggior parte, privi di formazione e mezzi necessari per attacchi più complessi.

La seconda lezione è che ora non c’è alcuna discriminazione nella scelta degli obiettivi. Questo significa che i turisti sono potenziali bersagli. Fino a una decina di anni fa i gruppi estremisti islamici miravano a inviare un messaggio attraverso la violenza. Gli attacchi casuali contro i civili disarmati erano considerati inefficaci e perfino controproducenti in termini di sostegno dell’opinione pubblica del mondo musulmano. L’attacco dell’11 settembre era stato lanciato contro obiettivi visti da Al Qaeda come simboli del potere economico, politico e militare degli Stati Uniti.