I lupi non sono una specie straordinaria. Non sono né minacciosi né potenti come i leoni di montagna. Non sono grandi come molti altri predatori né altrettanto forti né particolarmente scaltri, né possiedono strumenti sofisticati o caratteristiche genetiche che li rendano straordinariamente pericolosi nel regno animale. La loro capacità di catturare prede preziose deriva dalla collaborazione con cui agiscono in branco.

Una volta presa di mira la preda, il branco prima si disperde, poi circonda la vittima: alcuni lupi arrivano di fronte, altri alle spalle. La caratteristica più temuta del branco di lupi è che non lavora da solo. Il lupo solitario, nel regno animale, non è potente; è debole. Il lupo, se agisce da solo, non è da temere. I lupi solitari non fanno stragi, perché semplicemente non sono in grado di farlo.

A quanto pare il 15 maggio il diciottenne Payton S. Gendron è andato a caccia in un supermercato dopo aver percorso più di trecento chilometri da casa sua. La polizia dice che era pesantemente armato, che indossava un equipaggiamento protettivo di tipo militare e che ha sparato e ucciso almeno dieci persone, ferendone altre tre. Quasi tutte le vittime (dieci morti e tre feriti) erano nere; il supermercato si trova in una zona prevalentemente nera di Buffalo, nello stato di New York. Un manifesto che sarebbe stato scritto dallo stesso Gendron dimostra che si è trattato di un massacro razzista. Quasi immediatamente i funzionari di New York lo hanno descritto come un “vero e proprio crimine d’odio a sfondo razziale”.

L’ideologia e i mezzi

Quando scriviamo o pensiamo a questi crimini d’odio nel nostro paese, e quando li perseguiamo, tendiamo a concentrarci sul fatto se l’aggressore abbia agito da solo o meno. In questo caso sembra che Gendron non abbia avuto complici. Si tratterebbe di un presunto tiratore solitario o, nel gergo del nostro tempo, di un lupo solitario: un termine usato per differenziare il massacro da atti terroristici più sofisticati, messi in scena da formazioni come il gruppo Stato islamico, che di solito vedono la partecipazione di più persone e hanno una pianificazione più articolata.

Ma questa retorica del lupo solitario non facilita la nostra comprensione, in un’epoca in cui l’odio e la radicalizzazione agiscono ormai per procura al servizio di un branco collaborativo, di congiurati e di collusi. Gendron non era solo. La sua missione è stata efficace perché è stata sostenuta da un apparato che ha fornito l’ideologia e i mezzi per la sua caccia. In base alle prove contenute in un manifesto che avrebbe pubblicato la sera di giovedì 12 maggio, Gendron non si sentiva solo: aveva il suo seguito, che era con lui.