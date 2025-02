Non succede spesso che un film giapponese ottenga un riconoscimento all’estero, e proprio per questo quando accade in genere la notizia è accolta con grande entusiasmo in patria, e anche solo una candidatura a un premio è già un po’ come esserselo già aggiudicato. Per questo stupisce che la nomination agli Oscar come miglior documentario di Black Box Diaries di Shiori Ito (è la prima volta per questa categoria) sia stata accolta in modo tiepido dalla stampa giapponese. Il film, realizzato nel 2024 e acclamato in vari festival in giro per il mondo (anche a quello di Internazionale a Ferrara), non è ancora stato distribuito in Giappone e le due cose sono probabilmente sintomo dello stesso problema, che oggi si lega anche a una vicenda che ha scosso il mondo dell’intrattenimento nipponico.

Del documentario avevamo già scritto a ottobre, e la vicenda che racconta è ormai abbastanza nota. Shiori Ito, reporter e documentarista di 35 anni, dieci anni fa è stata drogata e stuprata da un influente giornalista televisivo, amico e biografo dell’allora primo ministro Shinzo Abe, ma non è riuscita a farlo processare e condannare, se non in sede civile. Invece di soffrire in silenzio e a testa china come si addice a una vittima, in particolare a una donna, nell’immaginario comune, nel 2017 Ito ha raccontato la vicenda in una conferenza stampa dall’effetto dirompente. Oltre a quello che la giornalista in quell’occasione ha detto – denunciando lo stupro e le umiliazioni subite quando è andata alla polizia, ma anche puntando il dito contro una legge vecchia e inadeguata sulla violenza sessuale –, è stato il modo in cui l’ha detto che ha spiazzato.

“Non ha seguito il rituale obbligatorio di inchini e lacrime alla conferenza stampa. Rifiutandosi di apparire debole o distrutta, ha sfidato le regole non scritte di come una ‘brava ragazza’ – e soprattutto una sopravvissuta a un presunto stupro – dovrebbe essere in Giappone”, scrive Waka Ikeda su Nikkei Asia. C’è di più. Quel giorno Ito indossava un completo giacca e pantaloni scuro, ma aveva due bottoni della camicetta slacciati. Tanto è bastato per aizzare gli hater online, che l’hanno insultata dandole della “troia” e, dato che si è presentata senza dire il suo cognome, qualcuno l’ha accusata di essere una zainichi (giapponese di origini coreane, quasi sempre usato in senso dispregiativo), oltre che una hannichi (antigiapponese).