Una poltrona ha fatto riesplodere la tensione tra Russia e Georgia 

Il governo ha deciso di fare qualche concessione ai manifestanti e ha ribadito di non essersi piegato al volere di Mosca. Il 21 giugno sono arrivate le dimissioni di Irakli Kobakhidze, il presidente dell’aula che aveva autorizzato il controverso incontro in parlamento. La presidente georgiana Salome Zourabichvili ha interrotto un viaggio all’estero e ha accusato Mosca di fomentare la protesta.

“La Russia è il nostro nemico e un invasore”, ha scritto Zourabichvili sul suo profilo Facebook. “La quinta colonna controllata dal Cremlino può essere più pericolosa di un’aggressione palese”.

L’intervento della presidente non è bastato a placare la protesta. Migliaia di persone continuano a riunirsi ogni giorno davanti al parlamento per avanzare due richieste: le dimissioni del ministro dell’interno che ha autorizzato l’uso della forza contro i manifestanti ed elezioni anticipate con il sistema proporzionale al posto dell’attuale sistema in cui metà dei seggi viene assegnata su base maggioritaria.

Il 24 giugno Bidzina Ivanishvili, miliardario e leader di Sogno georgiano, ha accettato la richiesta di elezioni anticipate e il cambiamento delle regole per l’assegnazione dei seggi. Ivanishvili, l’uomo più ricco del paese, ha contribuito alle fortune del partito e dei suoi candidati. Per le presidenziali del 2018 i sondaggi assegnavano un comodo vantaggio al candidato dell’opposizione Grigol Vashadze, prima della sorprendente rimonta di Zourabichvili.

Una relazione complicata

Pur sostenendo ufficialmente la necessità di rafforzare i rapporti con l’Unione europea e la Nato, Sogno georgiano aveva gradualmente ripristinato i legami economici con Mosca. I voli tra i due paesi erano ripresi e la Russia aveva cancellato il bando sull’importazione di vino georgiano, di cui è il primo consumatore mondiale. Nel mese di maggio almeno 171.217 turisti russi (più di quelli di qualsiasi altro paese) hanno visitato la Georgia, la cui popolazione non supera i 3,7 milioni di abitanti.

Ma dopo le proteste della settimana scorsa e l’intervento su Facebook di Zourabichvili le autorità russe hanno immediatamente imposto uno stop ai voli tra i due paesi. E l’agenzia russa per la protezione dei consumatori ha rafforzato i controlli sul vino georgiano, giustificando la decisione con una presunta riduzione della qualità.

La reazione immediata della Russia appare abbastanza ingiustificata, anche perché nonostante i manifesti antirussi, le proteste e la retorica infiammata, i viaggiatori russi non sono mai stati così al sicuro in Georgia. Di recente non sono stati registrati attacchi e Zourabichvili ha invitato i russi a visitare il paese.

Ma la verità è che il presidente russo Vladimir Putin, più che preoccuparsi dei possibili atti ostili nei confronti dei cittadini russi in Georgia, sta cercando di riaffermare la sua capacità di mobilitare i russi contro i nemici esterni.

Al momento i sondaggi indicano che gli elettori sono stanchi della propaganda contro l’Ucraina e non vorrebbero ulteriori avventure militari in Medio Oriente. In questo senso una risposta dura al sentimento antirusso in Georgia potrebbe riattizzare il fervore patriottico che ha fatto impennare gli indici di gradimento di Putin dopo l’annessione della Crimea del 2014.