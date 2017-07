Le città galleggianti sono la nuova utopia dei miliardari

È un fenomeno che nelle nostre lingue non ha neanche un nome. In inglese lo chiamano seasteading, una parola che nasce dalla contrazione di sea, mare, e homesteading, colonizzazione. È il tentativo di costruire città sull’acqua: moderne atlantidi, nuove Waterworld senza catastrofi.

La parola è nata alla fine novecento ed è diventata di uso comune nel 2008, quando un tale Patri Friedman, ingegnere di Google e nipote di Milton, il famoso economista liberale, ha fondato in California il Seasteading institute per portare avanti questi progetti. Per farlo ha ottenuto dei fondi; il suo donatore principale è stato il miliardario Peter Thiel, fondatore di PayPal e consulente di Donald Trump, lo stesso che ha scritto: “La libertà non è compatibile con la democrazia”. Secondo i loro sostenitori, le città galleggianti sarebbero un modo per ottenere la libertà.

Patri Friedman ha sintetizzato le sue idee in un libro intitolato Seasteading: how floating nations will restore the environment, enrich the poor, cure the sick, and liberate humanity from politicians, che comincia chiedendosi se non abbiamo messo la civiltà al posto sbagliato: sulla terraferma invece che in mare. Poi arriva alla domanda di moda: “Siete stufi della politica e dei politici?”. A essere diversa è la sua risposta: “Allora fatevi un vostro paese!”.