Lo spettacolo del nostro cuore

Vide il suo cuore vivo e pulsante un dottore tedesco di venticinque anni, Werner Forssmann, che nel 1929, come si faceva all’epoca, sperimentò su se stesso: si inserì un catetere in una vena del braccio e spinse fino a raggiungere la sua auricola destra. Quando pensò di essere arrivato salì le scale fino a radiologia, si guardò, confermò. Poco dopo lo cacciarono dal lavoro, diventò urologo e nazista.

Il posto più tabù “Questa è l’arteria circonflessa”, ti dirà poi il chirurgo indicando un ragno scuro sul grande schermo a raggi x della sala operatoria, e non penserai che in quel momento stai accedendo al posto più lontano, più recondito, più tabù al mondo: la parte interna del tuo corpo. Non ci penserai, chiaramente, perché sarai mezzo dopato, ma magari se ci pensassi non riusciresti a sopportarlo. È così strano guardarsi il cuore: miliardi di persone non hanno mai potuto guardarsi il cuore, sono morte senza averlo visto.

“La facciamo entrare da un momento all’altro”, ti dicono guardando numeri e linee. Non ti guardano: guardano numeri e linee. Sei un fastidio tra i numeri e le linee e i metalli e le plastiche: adesso i posti per morire o per evitare di farlo sono sempre pulitissimi, tecnica pura, schermi, letti elettrici che qualcun altro ha usato per morire o evitare di farlo poco tempo prima. L’inferno oggi ferve di bip e luci verdi e macchine e macchine.

A quel punto ti preparano – ti rasano, ti pungono, ti intubano, ti spaventano – come dice il protocollo, e ti dicono di aspettare. Aspetti. Non sai cosa aspetti. Il potere medico, come ogni potere, si nutre dell’ignoranza.

Cominciano spogliandoti di te stesso. Fanno di te un soggetto nudo, miserabile, disarmato, un soggetto in camice chirurgico, e ti mettono al polso una targhetta con il tuo nome, perché qualcuno, se necessario, sappia chi sei stato. Poi ti fanno delle domande che non sono domande, ma domandine: il mondo paramedico è una palude di diminutivi. Il tuo corpo diventa un posto a cui applicare un protocollo: no, questo va fatto così, lo dice il protocollo. Un posto senza bisogni specifici ma generali: lo dice il protocollo. Un posto dozzinale: un corpo che si trova in un luogo in cui si lavora sui corpi.

La sua tecnica restò in vigore: per decine di anni fu usata per diagnosticare i problemi di circolazione. Poco più di quarant’anni fa un altro tedesco, Andreas Grüntzig, che si era dovuto trasferire in Svizzera perché nel suo paese non gli facevano fare esperimenti, riuscì a mettere in un’arteria un palloncino che si gonfiava e la apriva: fu l’inizio di un cambiamento radicale.

Fino a quel momento, un paziente con un’arteria occlusa moriva o gli aprivano il torace; dopo, l’operazione è diventata più semplice, meno cruenta. Lo stent, una rete che serve a mantenere aperta l’arteria, cominciò a essere usata trent’anni fa. Adesso lo chiamano angioplastica coronarica, perché i medici parlano un gergo pensato per non farsi capire, se ne fanno milioni ogni anno in tutto il mondo e ormai ci sembra quasi normale.