Non poteva andare peggio per il centrodestra: non ha toccato palla né a Roma né a Torino, dopo aver già perso malamente due settimane fa a Milano, a Napoli e a Bologna. Contava poco, a quanto pare, il profilo del candidato (non si è parlato di candidate in questa tornata, né a destra né a sinistra). È stata una disfatta sia per Enrico Michetti a Roma, personaggio da barzelletta uscito dagli anfratti di una radio locale ammiccante ai no vax e ai nostalgici del fascismo, sia per Paolo Damilano, imprenditore moderato a Torino. E non hanno contato granché neanche le alleanze locali. A Milano, Roma e Torino il Partito democratico (Pd) e i suoi alleati storici hanno stravinto senza il sostegno del Movimento 5 stelle (M5s), mentre a Napoli e Bologna ha trionfato un centrosinistra “allargato” all’M5s.

Ma ha stravinto soprattutto l’astensione. Questo fatto dovrebbe incutere molta cautela nel trarre affrettate conclusioni per futuri scenari nazionali. Quando più del 50 per cento dei cittadini rimane semplicemente a casa, infischiandosene di chi sarà il loro sindaco (come detto, di sindache non se ne parla granché), c’è da preoccuparsi.

Possiamo interrogarci sui motivi di questo massiccio astensionismo. È dovuto alla convinzione che la politica non muove più niente? È dovuto all’assenza dei partiti? Per dire: nel mio quartiere di Roma non si sono visti manifesti elettorali e tantomeno banchi o gazebo dei candidati (se non quello di Gualtieri, in piazza, chiuso quasi tutti i giorni). È dovuto al fatto che i partiti, dalla Lega al Pd a Liberi e uguali, sono percepiti come forze gregarie di un governo dominato dai tecnocrati di Mario Draghi?