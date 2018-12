Il nuovo volto del colonialismo

Il 22 novembre il commissario tedesco per l’Africa Günter Nooke ha detto che i paesi europei dovrebbero avere in concessione terreni per costruire e gestire città in Africa con l’obiettivo di arginare quella che secondo lui rappresenta un’espansione incontrollata della migrazione dall’Africa all’Europa. Secondo Nooke, consentire il “libero sviluppo” di queste aree stimolerebbe le economie africane, creerebbe “crescita e prosperità” e, di conseguenza, ridurrebbe il fascino dell’Europa come meta di migrazione.

La proposta ha suscitato reazioni diverse. Alcuni l’hanno intesa come una proposta economica innovativa per arginare una complessa sfida politica. Basandosi su accordi economici esistenti come quelli delle Zone economiche speciali (Sez) e delle Zone economiche di trasformazione (Epz), la considerano come l’evoluzione delle enclave economiche che proteggono le industrie dall’impatto dell’economia aperta e stimolano la crescita. Dunque, invece di jeans e scarpe da ginnastica, vogliamo ottimizzare le persone, o quanto meno la manodopera, proteggendole dalle realtà e dalle devastazioni delle loro società.

Come c’era da aspettarsi, sono arrivate anche reazioni decisamente contrarie. È stata evocata la parola colonialismo e i più critici hanno detto che soprattutto la Germania, con la sua storia di violenza coloniale e genocidio in Namibia, Camerun, Tanzania e Togo, non abbia alcuna autorità morale anche solo per enunciare un’idea simile.

In generale, tanti paesi africani non si sono mai ripresi dai danni provocati dal colonialismo europeo. Al loro interno, spesso la proprietà terriera è ancora mal distribuita e sbilanciata in favore di minoranze ricche e spesso bianche, e questo genera un’esclusione economica che si trasmette di generazione in generazione. Tante economie africane sono tuttora basate sull’estrazione mineraria ad alta intensità di manodopera ereditata dalle controparti europee. Dunque, è davvero opportuno evocare una nuova forma di colonialismo, che avrebbe come unico scopo quello di attenuare la paranoia europea per una possibile invasione di corpi neri?

Il vantaggio coloniale

Il modo più facile per rispondere è tornare ai fondamentali: cos’è il colonialismo e perché è sbagliato? Secondo la definizione data dal dizionario, il colonialismo è “una politica o una pratica di acquisizione totale o parziale del controllo politico di un altro paese occupandolo con coloni e sfruttandolo dal punto di vista economico”. In ultima analisi si tratta di sfruttare un differenziale di potere per riorganizzare una società a vantaggio economico e sociale di un’altra; affermare che gli imperativi economici e sociali di una società sono più importanti di quelli di un’altra.

Perciò la proposta di Nooke è fondamentalmente un colonialismo in salsa hipster, un tentativo di rivitalizzare il colonialismo nascondendolo sotto tendenze o ideologie neoliberiste e perorando al tempo stesso il ritorno a un sistema di organizzazione sociale ed economica basato essenzialmente sullo sfruttamento.

Molti di quelli favorevoli questa proposta si soffermano solo sugli aspetti economici, tralasciando l’elemento più importante, ossia le persone coinvolte e interessate. Questa posizione si basa sulla premessa riduttiva che gli esseri umani, e nello specifico gli africani, non siano persone pienamente realizzate che meritano esperienze di vita olistiche. Gli africani sono solo manodopera oppure opportunità economiche.