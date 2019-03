In Sudan è in corso una crisi ignorata

Non c’è da stupirsi se in Sudan la gente protesta. Per lungo tempo il governo di Al Bashir non è stato in grado di istituire un sistema politico inclusivo e stabile, e di recente ha dovuto affrontare una prolungata crisi economica. Con l’aumento del costo della vita e un’inflazione stimata al 70 per cento, gli introiti del governo sono diminuiti.

La vergogna dell’ultima crisi del Sudan è dunque su due livelli. Il primo è il tentativo del presidente Al Bashir di restare attaccato al potere a ogni costo, ponendo i suoi interessi davanti al bene nazionale e mandando nel frattempo in rovina il paese. Il secondo è l’incapacità dei politici e dei mezzi d’informazione di tutto il mondo di parlare di ciò che sta succedendo in Sudan. In questo articolo spero di dare un piccolo contributo per rimediare a quest’ultimo aspetto.

Il governo non è stato in grado di diversificare l’economia per non dipendere più esclusivamente dai proventi del petrolio

Queste vicende indicano come il regime di Al Bashir non abbia né legittimità democratica né credibilità economica. Non può nemmeno trincerarsi dietro la classica giustificazione autoritaria dell’ordine e della stabilità, tenuto conto dei conflitti passati e presenti in regioni come il Darfur, il Sud Kordofan e il Nilo Azzurro, per non parlare del problematico rapporto del governo con il Sud Sudan.

In precedenza l’Ncp ha potuto scaricare la colpa delle difficoltà economiche del paese sugli Stati Uniti e le sanzioni imposte dopo che nel 1997 il Sudan era stato inserito nella lista dei paesi che finanziano il terrorismo e in seguito all’estrema violenza della crisi in Darfur nel 2007, che secondo le Nazioni Unite ha provocato la morte di circa 300mila persone e ne ha costrette alla fuga 2,5 milioni. La maggior parte di queste sanzioni però è stata annullata nell’ottobre 2017, e il paese è stato attraversato da un’ondata di ottimismo in vista di un possibile miglioramento della situazione. L’economia invece ha cominciato a peggiorare.

L’instabilità monetaria, con la sterlina sudanese che ha subìto diverse svalutazioni nel 2018, ha indebolito ulteriormente la fiducia economica. L’intermittente mancanza di carburante e di cibo ha fatto aumentare i prezzi, mentre la decisione di abolire i sussidi per il pane nel gennaio 2018 ha scatenato la protesta di centinaia di persone, scese in piazza dopo che il prezzo del pane è raddoppiato.

L’Ncp sostiene che i suoi problemi vadano comunque imputati agli Stati Uniti, che con la loro decisione di continuare a tenere il Sudan nella lista degli stati che finanziano il terrorismo hanno reso più difficile per il paese attirare gli investimenti. Questa posizione ha un fondo di verità, ma non tiene conto del fatto che il governo non è stato in grado di diversificare l’economia per non dipendere più esclusivamente dai proventi del petrolio, crollati dopo la secessione del Sud Sudan e la diminuzione dei prezzi del greggio sui mercati mondiali. Ma perfino questo sarebbe stato gestibile se il regime non avesse speso circa 3,3 miliardi di dollari all’anno, ossia il 15 per cento del suo bilancio, per la sicurezza interna con l’obiettivo di reprimere con maggiore efficacia i suoi cittadini.