Concedetevi una pausa da notizie e politica

Uno degli aspetti sconcertanti di quest’anno sconcertante è il fatto che le persone continuano a consigliare alcuni prodotti culturali – film, romanzi, programmi televisivi – perché hanno qualcosa da dire “sull’attuale clima politico”. A quanto sembra, dopo aver passato la giornata in un mondo dominato da Trump, dalla Brexit, da brutali forme di disuguaglianza, dalla misoginia e dall’incombente catastrofe ambientale, alcuni di noi non hanno niente di meglio da fare che rilassarsi ripercorrendo tutto da capo con un bicchiere di vino in mano.

Personalmente, sono alla disperata ricerca di opere che non hanno niente a che vedere con l’attualità, quindi sto leggendo soprattutto gialli vittoriani. Se volete mettere in scena una versione del Giulio Cesare che rappresenta una velata critica al presidente, fatelo pure, ma non aspettatevi che io venga a vederla. Non posso scambiare due parole a cena o davanti a un caffè senza che quel muppet fascista che beve Coca Cola si infili nella conversazione, perciò levatevi dalla testa che io passi anche una serata a teatro con lui.

Io vivo già nell’attuale clima politico, quindi perdonatemi se dopo le dieci di sera mi rifugio nell’ottocento e rileggo le storie di E.W.Hornung di Raffles il ladro gentiluomo.

Gli psicologi non approvano l’evasione perché implica una fuga dalla realtà. E portata agli estremi, la fuga dalla realtà nel migliore dei casi è la ricetta ideale per una vita insulsa e nel peggiore la causa di gravi disturbi mentali. Ma questo non significa che in dosi moderate sia del tutto sbagliata. Gli esseri umani, scriveva Sigmund Freud, “non possono vivere solo delle misere soddisfazioni che riescono ad estorcere alla realtà”.