Se i vostri messaggi restano senza risposta, rilassatevi

Secondo un certo cliché, ormai viviamo nell’era della “comunicazione istantanea”. Ma non è proprio così. Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione istantanea è possibile – cioè possiamo ricevere immediatamente la risposta a un’email, a un sms o a un messaggio in chat – ma in realtà questo spesso non succede. A volte passano giorni, o perfino settimane, prima che qualcuno risponda a un’email o a un messaggio.

“Il risultato”, ha scritto di recente Julie Beck sulla rivista The Atlantic, “è la sensazione che, se volessero, tutti potrebbero risponderci immediatamente – e l’ansia che ne consegue quando non lo fanno”. In passato, le risposte immediate erano dovute (come in una conversazione faccia a faccia) oppure impossibili (come con la posta ordinaria). Oggi, invece, tendiamo a confondere le due cose. Perciò quando la risposta non arriva, non sappiamo che cosa pensare.

Questo spiega la sensazione tipicamente moderna di trovarci di continuo in situazioni emotivamente imbarazzanti che, in realtà, forse esistono solo nella nostra mente.

Convinzioni senza prove

Proprio adesso, per esempio, sono convinto che un mio caro amico sia arrabbiato o addolorato perché non ho ancora risposto al messaggio pieno di notizie che mi ha mandato prima di Natale. E che un contatto di lavoro che aveva proposto di vederci un giorno a pranzo, dopo la mia risposta entusiastica non si è fatto più sentire perché forse si è reso conto di avermi confuso con una persona più importante di me e si vergogna di ammetterlo.

Naturalmente non ho la minima prova di nessuna di queste due convinzioni: può anche darsi che il mio amico non abbia dato nessun peso alla cosa, e che il mio contatto al momento sia impegnatissimo ma che prima o poi mi risponderà. C’è una speciale, solitaria follia nello sperimentare una situazione di tensione con persone che quasi sicuramente non la stanno condividendo con noi.