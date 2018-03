In effetti il tempo è denaro e va investito bene

Uno dei più vecchi cliché della finanza personale è “pagarvi per primi” – cioè prima il mutuo, l’assicurazione, eccetera – che è diventato un cliché proprio perché funziona. E per dirla in tutta franchezza, funziona perché siamo deboli. Se prendiamo una quota dello stipendio appena lo riceviamo e la mettiamo da parte o la usiamo per saldare un debito, probabilmente non ne sentiremo la mancanza al momento di fare la spesa, di pagare le bollette e così via.

Ma se scegliamo il sistema contrario e “ci paghiamo per ultimi”, spendendo prima per le necessità immediate e risparmiando quello che resta, spesso ci accorgeremo che non c’è rimasto niente da risparmiare, perché abbiamo speso tutto senza accorgercene.

È vero che il primo metodo non è infallibile: può non funzionare se siamo al limite della sopravvivenza, cerchiamo di risparmiare troppo o usiamo sconsideratamente la carta di credito. Ma il secondo è la ricetta sicura della catastrofe, perché richiede sia una forza di volontà infinita (per evitare acquisti inutili) e una programmazione a lungo termine (per poter confrontare i vantaggi di un qualsiasi potenziale acquisto con quelli del risparmio). E gli esseri umani non sono bravi in nessuna delle due cose.

Subito un po’ di passione

Se sapete cavarvela abbastanza bene con i soldi, probabilmente lo sapevate già. Ma quello di cui forse non vi siete mai resi conto – o almeno io non lo avevo capito fino a quando non ho letto un recente post della fumettista ed esperta di creatività Jessica Abel – è che con il tempo le cose funzionano esattamente nello stesso modo.

Se avete una passione – che sia scrivere un romanzo, aprire un’attività o passare più tempo con i vostri figli – l’unico modo per coltivarla è dedicarle un po’ di tempo subito, per quante cose urgenti abbiate da fare. “Se ogni settimana non risparmiate subito un po’ di tempo per voi,”, scrive Abel, “non ci sarà mai nessun momento futuro in cui magicamente avrete finito tutto e avrete intere ore a disposizione”.