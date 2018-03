Quelli che meditano vi infastidiscono? Fatelo anche voi

Nel mondo della psicologia, non c’è nulla che garantisca tanta segreta soddisfazione quanto un nuovo studio secondo cui la meditazione sarebbe una sciocchezza. Il più recente, una rassegna di 54 ricerche precedenti, afferma che la mindfulness contribuisce ben poco a renderci più empatici e compassionevoli, e che per ottenere lo stesso risultato basterebbe guardare un documentario sulla natura in televisione (“La mindfulness non è meglio della tv”, ha dichiarato allegramente il neurologo Steven Novella in un suo post).

Poi c’è stato un altro studio abbastanza sorprendente da cui è emerso che i monaci e le suore tibetani temono la morte più della media delle persone comuni, un risultato ben strano visto che secondo la loro filosofia l’io non è reale, quindi la morte non dovrebbe essere un grosso problema. L’entusiasmo di alcuni davanti a queste rivelazioni è l’altra faccia dell’irritazione che emerge da un recente articolo apparso sulla rivista satirica The Onion intitolato: “Alcuni storici hanno scoperto che la meditazione è nata nell’antica Cina ed è stata diffusa da un monaco che non smetteva mai di ripetere in modo irritante quanto gli aveva cambiato la vita”.

Senza uno scopo

In quanto fautore della meditazione, naturalmente avrei già pronta una serie di risposte. Per motivi scientifici, di solito i ricercatori non reclutano per i loro studi soggetti specificamente decisi a imparare a meditare, mentre – secondo me – perché la tecnica funzioni bisogna veramente volerlo. Spesso chiedono ai partecipanti di provarci per qualche minuto, mentre so per esperienza che più tempo le si dedica e meglio è. Per quanto poi riguarda i monaci buddisti che avevano paura della morte, e che a quanto sembra erano quasi tutti giovani, forse ci pensavano più spesso della maggior parte di noi, e magari con più anni di meditazione avrebbero superato quella paura.

Infine, se volessi veramente irritare i suoi detrattori, potrei tirar fuori il fatto che la meditazione non ha un vero e proprio scopo, quindi non ha senso criticarla se non raggiunge certi obiettivi. Soprattutto, però, preferisco tacere per timore di darmi la zappa sui piedi. Nel momento stesso in cui comincio a fare del sarcasmo su quelli che non credono nella meditazione, praticamente sto dando ragione a loro perché, almeno nel mio caso, significa che non ha ancora prodotto la tanto decantata serenità e gentilezza d’animo.