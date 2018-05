Una fortuna sfacciata

Il filosofo Galen Strawson ha il talento di tradurre le grandi questioni astratte – cioè quel tipo di cose che diamo per scontato interessino a pochi al di fuori delle aule di filosofia – in interrogativi personali e inquietanti. Tanto che non riesco ad andare avanti con la mia giornata fino a quando non ho capito qual è la mia posizione su quel problema, o almeno fino a quando non sono distratto da un neonato che piange o da un succulento cheeseburger.

Nel suo corroborante nuovo libro Things that bother me (che, tra parentesi, potrebbe essere il titolo di molti altri libri, e della maggior parte delle rubriche degli opinionisti, se tutti fossimo sinceri come lui) lo fa continuamente.

Prendiamo, per esempio, il vecchio dilemma del “libero arbitrio”, o meglio un suo aspetto specifico: quali sono le cose che ho realizzato nella mia vita delle quali posso rivendicare il merito? Di sicuro siamo tutti d’accordo sul fatto che figli del privilegio come Trump, che sono già nati nell’abbondanza, non hanno alcun merito per essere diventati ricchi. Ma, come dimostra chiaramente Strawson, la faccenda non è così semplice e può diventare abbastanza imbarazzante.

Seguire un piano d’azione

E se siamo ricchissimi, ma lo siamo diventati grazie alla nostra intelligenza? Siamo stati fortunati a nascere intelligenti. E se le differenze di intelligenza dipendessero dalla cultura e non dalla natura? Anche in questo caso si tratta di fortuna: non abbiamo scelto i nostri genitori né buona parte dei nostri insegnanti, e comunque, potremmo non essere stati dotati dell’autodisciplina necessaria per imparare da loro. D’accordo, ma se ci fossimo imposti quell’autodisciplina? È sempre questione di fortuna, vuol dire che siamo stati dotati di un carattere capace di coltivare l’autodisciplina.