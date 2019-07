Restituire un portafoglio può essere un atto d’egoismo

Probabilmente avrete letto la storia dei portafogli perduti, che il mese scorso ha aperto un breve spiraglio di speranza nella nebbia di questo momento così deprimente della storia.

Per dirla in breve, un gruppo di ricercatori ha sparso 17mila portafogli in giro per 355 città del mondo, alcuni contenenti una piccola cifra, altri una più grande, e, contrariamente a tutte le aspettative, se c’erano dei soldi le persone si sono dimostrate più propense a contattarne il proprietario.

Anzi, mentre il 51 per cento di loro l’ha fatto per i portafogli che contenevano l’equivalente di una decina di sterline (rispetto al 40 per cento di quelli vuoti), la percentuale è salita al 72 per cento se la somma si avvicinava a 75.

Burbero misantropo

È vero che per quanto riguarda l’onestà, ci sono differenze nazionali – questo è un altro campo in cui purtroppo gli scandinavi battono i britannici – ma il risultato era chiaro: chi dice che l’onestà è morta sta decisamente esagerando. Quale burbero misantropo potrebbe trovare qualcosa di negativo in questi dati? La risposta, mi dispiace dirvelo è: un burbero misantropo come me.

Siamo chiari, se si trova un portafoglio, penso che la cosa migliore da fare sia sempre restituirlo. Ma da una seconda fase dello studio è emerso che la gentilezza e l’altruismo non erano le uniche motivazioni delle persone, un altro fattore importante era “l’avversione a considerarsi ladri”. Tutti vogliono avere una buona opinione di sé, il che spiega la percentuale più alta di riconsegna dei portafogli che contenevano più soldi, perché se ti tieni 75 sterline, ti senti più ladro che se te ne tieni dieci. Per dirla con uno dei ricercatori: “Tenere un portafoglio trovato significa modificare la propria immagine di sé, e questo ha un costo psicologico.” Se vi state ancora chiedendo perché c’è qualcosa di sbagliato nel fatto che la gente ci tiene tanto a considerarsi onesta, posso solo chiedervi se di recente avete mai passato cinque minuti su Twitter.