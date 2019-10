Finiamola con la guerra tra le generazioni

Come esponente della generazione X, quella nata tra gli anni sessanta e gli ottanta, ovviamente traggo molta della mia autostima dal fatto di non essere né più vecchio né più giovane di quello che sono.

Da una parte, la rovina del pianeta (e del mercato immobiliare) a opera della generazione del boom demografico era già a buon punto prima ancora che io imparassi ad andare in bicicletta. Dall’altra, non essendo né un millennial né un appartenente alla generazione Z dei nati dopo il duemila, almeno ho imparato ad andare in bicicletta invece di passare l’infanzia in una stanza buia a fissare uno schermo preparandomi a scrivere articoli in cui spiego alle persone più anziane di me perché i film che piacevano a loro quando erano adolescenti erano in realtà orribilmente problematici.

Forse obietterete che sono solo sciocchezze, ma la mia difesa è invece che sia sciocco quasi tutto quello che pensiamo di sapere sulle generazioni. In parte è semplicemente perché esistono troppe differenze al loro interno per generalizzare e le separazioni che tracciamo tra loro sono arbitrarie. Ma anche perché è praticamente impossibile separare l’età dalla generazione a cui apparteniamo.

Tesi sospette

Per esempio, il cosiddetto fenomeno della reminiscence bump è la tendenza delle persone anziane ad avere ricordi più vividi, e in genere positivi, della propria giovinezza che non dell’età adulta. Perciò quando invecchiamo, e gli altri ricordi si affievoliscono, siamo portati a pensare che oggi la vita sia molto peggio che in passato, e di conseguenza che lo siano anche i giovani.

Ma la tesi tanto cara ai millennial che sia stata la generazione del boom demografico a rovinare tutto è altrettanto sospetta. Ci sono molte cose che non vanno nel mondo di oggi e, chiaramente, è colpa delle generazioni precedenti. Però, la vera prova dell’atrocità di quella generazione l’avremo tra cinquant’anni, quando vedremo se quelli che formulano questa accusa avranno fatto meno danni.