Dal momento in cui siamo entrati in isolamento, è scoppiata una vivace discussione, online e altrove, su come riempire il tempo libero che avremmo avuto in più. Sentendo queste discussioni, noi genitori di bambini piccoli ci siamo permessi di fare una sonora risata (prima di temere che quella risata si trasformasse in una tosse secca) perché per noi, improvvisamente, il tempo non c’era più.

Ogni secondo di veglia ha dovuto essere organizzato, perciò il consiglio di cogliere l’occasione per rileggere i romanzi di Jane Austen o rispolverare le nostre sceneggiature lasciate a metà ci è sembrato assolutamente surreale, e di conseguenza, suppongo, in perfetta sintonia con i tempi.

Naturalmente, non è una novità il fatto che le persone hanno a disposizione quantità radicalmente diverse di tempo, né il fatto che la disuguaglianza di tempo a disposizione non corrisponde alla disuguaglianza economica (i lavoratori a basso reddito e i grandi manager vorrebbero averne di più, i disoccupati e i ricchissimi che non hanno niente da fare ne vorrebbero di meno).

Operosità e dispersione

Ma mai come adesso la distribuzione del tempo ha diviso così nettamente le persone che conosco, ricordandomi ancora una volta che quello che stiamo facendo tutti, in questi giorni, in realtà, è completamente diverso a seconda di chi siamo: ricchi o poveri, genitori o no, infermieri o romanzieri, casalinghi o socializzatori compulsivi.

Altrettanto strana, però, è la scoperta che questa nuova forma di operosità non ci fa sentire affatto operosi, e in modo piuttosto sgradevole. Essenzialmente ci assorbe. Sto cominciando a rendermi conto che buona parte di quella che prima chiamavo operosità era in realtà dispersività: mi occupavo di troppe cose, comprese alcune che inconsciamente riconoscevo come perdite di tempo.