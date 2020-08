Il problema della maggior parte dei libri (degli articoli e dei podcast) che parlano di “essere qui adesso” o di “vivere il momento presente” è che in realtà parlano d’altro. Come spesso si deduce dalle loro immagini di copertina (tramonti, fiori, cime montuose) parlano di come vivere i momenti belli del presente. E di solito lasciano intendere che, seguendo i loro consigli, fluttueremo beatamente attraverso la vita, godendo dei piccoli piaceri e scoprendo le meraviglie della vita quotidiana. In altre parole, parlano della persona ideale che potremmo essere se non fossimo inclini all’irritabilità, alla noia e alla tristezza. Quindi non hanno niente a che vedere con l’idea di vivere il momento presente. Spostano l’attenzione sulla fuga e sulla ricerca di un futuro migliore.

Ma tutto questo non si può applicare alla morte, ci ricorda la maestra spirituale Joan Tollifson nel suo ultimo libro Death. The end of self-improvement (La morte. Fine dell’automiglioramento). Già il titolo è un secchio di acqua ghiacciata in testa. La mortalità ci ricorda che le nostre fantasie di diventare prima o poi perfetti sono assurde, perché non è così che finirà il viaggio. Tutto quello che abbiamo, al posto di quell’immaginaria ascesa verso la perfezione, è una serie di momenti presenti, fino a quando, un giorno, non ne avremo più. E “quando il futuro sparisce”, scrive Tollifson, “prendiamo coscienza dell’immediato che forse abbiamo evitato per tutta la vita”. Se volete veramente essere qui adesso, lasciate perdere i fiori e i tramonti. Pensate piuttosto alla morte.