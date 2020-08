“Molte persone si sentono inutili”, osservava un mese fa il medico e giornalista James Hamblin. “Ma se sono riuscite a non infettare nessuno con il virus, sono già state utilissime”. La strana verità a proposito della pandemia è che quello che maggior parte di noi, per la maggior parte del tempo, è stata chiamata a fare, per il proprio bene e per quello degli altri, è non fare: non uscire di casa, evitare gli affollamenti, andare al supermercato il meno possibile, evitare di tossire o starnutire sugli altri, e così via. Per una civiltà ossessionata dal fare le cose, non è stato facile.

L’energia delle proteste globali contro il razzismo è stata attribuita, in parte, al fatto che durante il confinamento le persone si erano sentite prigioniere. Forse un’interpretazione migliore sarebbe che, finalmente, dopo essere stati costretti per mesi a non fare nulla, c’era qualcosa di concreto da fare.

Ma più pensavo a quello che c’era dietro alla riflessione di Hamblin – che a volte si può essere fieri di non fare nulla – più mi chiedevo perché si applicava solo alla diffusione dei germi. Dopotutto, io non evito di fare un numero teoricamente infinito di cose ogni giorno, e così (non) facendo rendo il mondo migliore?

Un pensiero liberatorio

Conosciamo l’applicazione dell’idea della rinuncia come virtù in specifici contesti: nell’impegno dei medici ad “astenersi dal recar danno”, per esempio; nel concetto di frugalità come rinuncia alle spese inutili; o in quello di sobrietà come astensione dal consumo di alcol.

Ma che dire di tutte le volte che non perdo la pazienza con mia moglie o mio figlio, o delle polemiche su Twitter nelle quali non mi lascio coinvolgere? E di tutta la carne che non mangio, pur non essendo vegetariano, o delle emissioni di gas serra che non provoco? E dimenticando per un momento tutte le volte in cui cedo alle distrazioni del mondo digitale quando dovrei lavorare, che dire di tutte le volte che non cedo?