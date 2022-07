La democrazia può confondere. Nell’arcipelago centrosettentrionale britannico, un piccolo gruppo di isole solitarie, insipide e piene di malattie, al largo delle coste dell’Europa subscandinava, il primo ministro Boris Johnson, di orientamento autoritario, rimane aggrappato al potere nonostante si sia “dimesso”. Dopo una rivolta dei legislatori del partito al governo, guidati da deputati appartenenti a minoranze etniche, Johnson ha formato un’amministrazione di transizione che comprende molte delle stesse persone che stanno cercando di rovesciarlo. Pur rimanendo in carica, Johnson ha promesso di non lavorare molto, di non introdurre nuove politiche e sembra intenzionato a passare gran parte del tempo a organizzare il suo matrimonio.

Non è così che la maggior parte di noi immagina il governo del popolo, dal popolo e per il popolo. Un paese con una costituzione immaginaria e nessun meccanismo per rimuovere un governante in carica, qualora si trovasse in zone meno inospitali del pianeta, attirerebbe probabilmente altri appellativi dalla stampa internazionale. Quando spetta a un comitato centrale del Partito conservatore al potere decidere le regole per la nomina del prossimo leader, attraverso un voto dei membri del partito, la cosa comincia a somigliare al sistema praticato da paesi come la Cina. Paesi che, come molti concordano, non sono esattamente democratici.

Se a ciò si aggiungono i tre anni di regno di Johnson, che hanno provocato quasi trecentomila morti, la sua inettitudine che ha fatto crollare l’economia britannica, le sue buffonate populiste, la corruzione e la criminalità che hanno prosperato sotto il suo governo, nonché la sua spinta coordinata nel limitare le libertà politiche, come la libertà di protesta, il paese comincia a somigliare a un altro gruppo di paesi dell’America Centrale e dei Caraibi, solitamente indicati come repubbliche delle banane.

Descrizioni sprezzanti

Il modo in cui i mezzi d’informazione di tutto il mondo usano il linguaggio per suddividere il pianeta mi ha sempre affascinato. Nel suo libro del 2011, Professional communication: legal and ethical issues (Comunicazione professionale: questioni legali ed etiche), la docente Rhonda Breit, ex avvocata e giornalista, osserva che i giornalisti “sono impegnati in un lavoro di creazione di confini e di costruzione di comunità”, che distingue tra la società a cui devono rendere conto e “l’altra”. Il linguaggio è uno degli strumenti dei giornalisti per fare questa distinzione. Ci sono frasi e descrizioni, di solito benevole e familiari, che sono riservate alle società di cui si considerano parte, mentre altre, di solito sprezzanti e ostili, sono usate per quelle che considerano diverse.

Che si tratti di descrivere disastri, naturali o provocati dall’uomo, o eventi politici, le parole riflettono spesso questi pregiudizi e preconcetti. Se per esempio gli eventi nel Regno Unito, un paese diviso in tribù, fossero accaduti in Africa, ci offrirebbero probabilmente racconti di tensioni tribali, previsioni di violenze future, e analisi delle risorse naturali che rendono questi paesi degni di attenzione.