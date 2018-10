Zackie Oh è stata uccisa perché lottava per i diritti lgbtq

YouTube è una tomba senza lapide in cui alcuni nostri amici vivono e muoiono davanti ai nostri occhi. Se vi inginocchiate davanti alla tomba digitale di Zak Kostopoulos potete ancora vederlo in vita, nel 2013, mentre organizza una campagna per la lotta contro l’aids.

Zak racconta cosa significa sopravvivere per anni da sieropositivo in un paese dove il sistema sanitario pubblico lascia morire i malati cronici. La voce di Zak, che parla in inglese, è dolce, sembra accarezzare le ferite di chi lo ascolta. “Dovreste combattere contro la stigmatizzazione”, dice Zak. “Non lasciatevi distruggere, non avete nulla di cui vergognarvi. Troverete persone che vi sosterranno e vi ameranno per quello che siete. Vivi con l’hiv, ma sei sempre la stessa persona: sei un essere umano. Ama, è tutto lì il segreto”.

All’epoca Zak era presidente dell’Olke (un’associazione di omosessuali greci) e collaboratore volontario di Athens checkpoint, un centro per la prevenzione dell’aids e il sostegno alle persone sieropositive.

Se vi inginocchiate davanti alla tomba digitale di Zak, lo vedrete, nel 2014, trasformarsi in Zackie Oh, il suo alter ego drag queen che si esibiva al bar trans Koukles. Zackie, tutta leopardata, chioma corta e rossa e occhi truccati di blu, dichiara: “Atene è difficile se siete come me”.

Nel video “Notti delle drag queen ad Atene”, Zak racconta che si è sempre sentito più al sicuro nei quartieri dove vivono i migranti e i rifugiati che in quelli frequentati da “famiglie”. “Sono stato attaccato più spesso da uomini greci. Mai dai migranti. Quando parli in pubblico dell’omosessualità o dell’aids, camminando per strada come una queen o truccata, la situazione diventa pericolosa. Ho subìto diversi attacchi omofobi, insulti e anche violenza fisica”.