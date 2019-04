Il mio mondo si esprime in una molteplicità di lingue

Non ho mai scritto in una sola lingua. Quel che scrivo comincia sempre come un ibrido di tre lingue: spagnolo, francese e inglese. Non c’è una lingua dominante. Non c’è una lingua naturale unica, come non esistono un genere o una sessualità naturali e unici. Possiamo sempre imparare nuove lingue, come possiamo sempre imparare nuovi generi e nuove sessualità. L’egemonia dell’una o dell’altra lingua, dell’uno o di altri generi oppure di una o di un’altra sessualità, dipende dal contesto.

Prima di essere un testo la scrittura nasce come una polifonia inudibile, è prima di tutto impossibilità di comunicare. Ogni frase scritta in una lingua deve trovare un modo di comunicare con un’altra frase adiacente in un’altra lingua. La prossimità tra le parole le macchia, le contamina, le disfa. Il testo appare solo quando traduco due delle tre lingue in una di queste. La scrittura è il processo di edizione che permette al testo di diventare un’unità in un lingua travestita. This is the story of how my tongue goes mad in the body of three languages. Sometimes I doubt of every idea that comes to my mind. Am I even human in front of your eyes ? I regret to know most of the things that I know. (1)

Ma questo multilinguismo non è neppure il risultato di una condizione originaria. Non sono nato in una famiglia bilingue e non ho imparato le lingue straniere alla scuola elementare. Ni siquiera el español me fue dado como lenguaje literaria y total. Aprendí a hablar en un dialecto pasiego del Valle de Mena en el que la gente silbaba tanto como hablaba y en el que las palabras acababan en u. (2) Rurali e vicini alla terra, i miei antenati comunicavano di più e meglio con gli animali che con gli umani appartenenti alle società illuminate, conoscevano meglio l’arte di decifrare il vento che quella della dissertazione.