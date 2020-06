Secondo le parole del Sindacato nazionale dei giornalisti, si è trattato di “un’accusa spudoratamente manipolata” e di un “atto di persecuzione da parte di un governo prepotente”. Amal Clooney – inviata speciale del Regno Unito per la libertà dei mezzi di comunicazione e uno degli avvocati di Ressa – ha descritto il caso come “uno dei più sfrontati e significativi degli ultimi dieci anni”.

Per raggiungere il verdetto, il giudice ha dovuto accettare le esili argomentazioni dell’accusa. In primo luogo, che il sito aveva violato la legge sulla “ciberdiffamazione”, anche se la storia è stata pubblicata quattro mesi prima che la legge entrasse in vigore. Il giudice ha stabilito che Rappler aveva “ripubblicato” la storia quando, nel 2014, ha corretto un errore di ortografia, rendendola così sottoposta alla nuova legge. Il giudice ha anche accettato la teoria dell’accusa della “pubblicazione continua”, aggirando così il fatto che nelle Filippine la prescrizione per il reato di diffamazione è di un anno.

La mattina del 15 giugno un tribunale di Manila li ha giudicati colpevoli di “ciberdiffamazione” per una storia pubblicata nel 2012 sul sito di notizie Rappler , che Ressa ha fondato e che ora dirige. Il giudice li ha rilasciati su cauzione in attesa dell’appello, ma se lo perdono potrebbero passare fino a sette anni in carcere.

La condanna della giornalista filippina Maria Ressa e del suo ex collega, il ricercatore e scrittore Reynaldo Santos Jr, avrà sicuramente delle serie implicazioni per la democrazia nelle Filippine.

Come giornalista che è stato sul banco degli imputati e ha ascoltato un verdetto di colpevolezza dopo un processo farsa, capisco profondamente quello che Ressa e Santos stanno passando. Quando ho sentito la notizia, ho provato un’inquietante e familiare stretta allo stomaco, sapendo – sentendo – lo stress che stanno subendo. Ma la questione di gran lunga più importante è l’impatto di questo verdetto su tutto il paese e sulla regione in generale.

Le Filippine sono una delle nazioni più pericolose al mondo per i giornalisti. Il Comitato per la protezione dei giornalisti calcola che negli ultimi trent’anni 145 professionisti dell’informazione hanno perso la vita.

Il presidente Rodrigo Duterte chiama abitualmente i giornalisti “spie” e “figli di puttana”, e una volta ha suggerito che la maggior parte di quei reporter che sono morti in qualche modo se lo meritavano. “Non verrete uccisi se non farete qualcosa di sbagliato”, ha detto.

Duterte ha anche preso di mira e ha costretto alla chiusura Abs-Cbn, la più grande azienda di comunicazione delle Filippine, mentre i proprietari del più grande quotidiano del paese, il Philippine Daily Inquirer, sono stati costretti a vendere il giornale a un alleato di Duterte dopo aver pubblicato notizie ed editoriali critici sulle numerose morti che si sono accumulate durante la sua campagna di lotta alla droga.

Presenze scomode

Naturalmente a nessun governo piacciono i giornalisti. Quando fanno il loro lavoro – come Rappler – costringono chi è al potere a rispondere delle conseguenze delle sue scelte politiche. E dopo che un leader autoritario è riuscito a schiacciare le altre forme di controllo democratico, come il parlamento o la magistratura indipendente, non resta che una pericolosa squadra armata di penne, macchine fotografiche e microfoni.

E se questo caso è importante per la democrazia nelle Filippine, lo è anche per la regione in senso lato. Nel suo ultimo rapporto, il gruppo di difesa dei diritti umani Freedom House ha detto che “i diritti politici e le libertà civili sono complessivamente in declino in Asia, poiché i governanti autoritari hanno mostrato il loro disprezzo per i valori democratici”.

Il verdetto contro Ressa, e l’assalto alla libertà di stampa, accelerano questa tendenza. Sappiamo per triste esperienza che tendenzialmente quando i regimi autoritari estendono il loro potere, a ruota arriva l’instabilità.

In passato, gli Stati Uniti sono stati all’avanguardia nella difesa di valori democratici liberali come la libertà di stampa, lo stato di diritto e i diritti umani. Eppure il presidente Donald Trump ha senza vergogna stretto amicizia con uomini come il presidente Duterte, invece di criticarli, e poco probabilmente ora dirà qualcosa.