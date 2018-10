Nostalgie d’occidente

1. Üstmamò, Una volta era meglio

Frase pericolosa, più spesso sintomo d’invecchiamento che diagnosi corretta. L’uso è ironico, ma la nostalgia è vera: per gli Üstmamò con Mara Redeghieri, e i ribelli della montagna e il trip hop apenninico, pinnacolo di coolness italica pre 2000. Ora c’è una nuova iterazione della band di Luca A. Rossi con l’album Il giardino che non vedi, un country trip con alberi, foglie marcite, colline, chitarre desertiche e intimations of mortality. E tutto questo in italiano, sobrio e senza una donna. Guardare nuvole, pensare favole. Un incanto crepuscolare.

2. Tiromancino, Amore impossibile (feat. Elisa e Mannarino)

Botta di nostalgia bis, uguale e contraria: nel 2002 era difficile non essere ipnotizzati da In continuo movimento, album del progetto di Federico Zampaglione, un viaggio ispirato in un’introspezione elegante, minimalista elettronico nel suono, irrequieto nelle parole d’amore. Questo brano forma il cuore del nuovo lavoro, Fino a qui: ibrido da autocelebrazione e rilettura, quattro inediti, hit e superospiti (Tiziano Ferro, Jovanotti, Thegiornalisti). Elisa, unica ospite di ritorno, regala nuove sfumature a un bel pezzo di vita.