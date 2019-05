2. Enzo Gragnaniello, Si tu me cunusciss’

Se s’imbocca la salita Trinità degli Spagnoli, nella griglia di vicoli da cui la Napoli popolare cola giù verso il centro, si rischia d’imbattersi in lui, come una folata di anima partenopea. Lo chiamavano vient’ ’e terra, recita il titolo del nuovo disco. Canta amore e delinquenza, alti e bassi napoletani, con l’autorità di una vita là in mezzo, e in giro a suonare. Con un tocco noir, senza bisogno di fare il fenomeno folk o il verso ai Napoli Centrale; sa distinguere tra le ombre. Come quell’antico vicino di casa, Caravaggio. Se vivi nei Quartieri spagnoli ti abitui così.