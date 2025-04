Queer di Luca Guadagnino è l’adattamento del romanzo incompiuto di William Burroghs, uscito in Italia nel 1985 con il titolo Checca. La sceneggiatura è di Justin Kuritzkes con cui Guadagnino aveva già collaborato in Challengers.

William Lee è uno scrittore statunitense che, a metà degli anni cinquanta, vive a Città del Messico dove può esprimere la sua omosessualità più liberamente che negli Stati Uniti. Passa le giornate in giro per bar e locali, rimorchiando ragazzi messicani e frequentando altri expat. Incontra Allerton, un giovane soldato, abbastanza sfuggente, per cui comincia a maturare una sorta di ossessione.