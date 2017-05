La Cina trasforma la globalizzazione

Negli anni ottanta Deng Xiaoping, il “piccolo timoniere” che era succeduto a Mao, aveva inventato la formula “economia di mercato con caratteristiche cinesi”, una sorta di neologismo per descrivere il capitalismo selvaggio che stava conquistando il paese. Oggi bisognerebbe parlare di “globalizzazione con caratteristiche cinesi”. E anche se i commentatori si sono concentrati sugli incredibili investimenti che hanno accompagnato il recente vertice della “nuova via della seta” che si è svolto il 14 e il 15 maggio a Pechino, è soprattutto la strategia politica cinese che deve attirare l’attenzione. L’ambizioso progetto lanciato nel 2013 dal presidente Xi Jinping ha modificato il suo nome barocco di “Una cintura una strada” (One belt, one road) in “Iniziativa della cintura e della strada” (Belt and road initiative) per sottolineare l’esistenza di più percorsi, via mare e via terra, in questa “via della seta” dei tempi moderni. Ma il cambiamento nel nome indica un’ambiguità sulla natura stessa del progetto, nonostante i discorsi rassicuranti del presidente Xi Jinping sull’assenza di scadenze politiche.

Inizialmente si trattava soprattutto dello sviluppo, per decine di miliardi di dollari, di infrastrutture di trasporto e logistiche che avrebbero dovuto favorire gli scambi lungo la mitica via della seta del primo millennio, tra la Cina, l’Europa e anche oltre, verso l’Africa. E molti paesi, compresi quelli occidentali, si sono precipitati per non perdere l’occasione di ottenere dei crediti cinesi. Osservatori distratti

Adesso questa iniziativa è diventata invece l’architettura di una globalizzazione economica che fa perno sulla Cina, in contrapposizione al mondo in cui viviamo oggi che ha come epicentro l’occidente, culla delle rivoluzioni industriali e sede delle grandi imprese che dominavano l’economia mondiale fino a poco tempo fa. Senza proclamarlo in modo ufficiale, la Cina sfida questo ordine, approfittando del duplice fenomeno del riequilibrio dell’economia mondiale in favore dei paesi emergenti cominciato nel primo decennio del ventunesimo secolo, ma anche e soprattutto dell’era di protezionismo e di confusione nella quale sono entrati gli Stati Uniti, dominanti da più di mezzo secolo. C’è qualcosa di straordinario nel vedere la velocità con la quale la Cina si è affermata sulla scena internazionale. All’inizio degli anni duemila la Cina, che è entrata solo nel 2001 nell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), è diventata un polo di investimenti esteri, trasformandosi in “fabbrica del mondo”, meta privilegiata di tutte le delocalizzazioni e del subappalto mondiale. All’epoca pochi osservatori hanno fatto caso all’interesse di Pechino per il continente africano. Un interesse in grado di coinvolgere tutti i paesi del continente, come un tempo poteva fare un’ex potenza coloniale come la Francia. In quegli anni la Cina sembrava soprattutto intenzionata a garantirsi l’accesso alle materie prime, di cui è diventata il primo importatore mondiale. Pechino rivendica il suo posto

Il 2008 ha rappresentato un punto di svolta al tempo stesso psicologico con lo svolgimento delle olimpiadi di Pechino, simbolo dell’affermazione di una Cina più sicura di se stessa, ma soprattutto con la crisi dei subprime che ha provocato grandi difficoltà alle economie occidentali e in particolare all’Europa, che ne sta faticosamente uscendo. Al contrario la Cina se l’è cavata, continuando il suo recupero accelerato che l’ha fatta diventare la seconda economia mondiale e ben presto la prima. Durante questi 15 anni trionfali, che hanno progressivamente lasciato il posto a un’altra fase di crescita più debole, la Cina è passata dallo status di “fabbrica del mondo” nel quale l’occidente pensava di averla relegata, a quello di grande potenza capace di rivaleggiare con gli Stati Uniti, con il Giappone o con l’Europa. E tutto questo senza ridurre il suo autoritarismo politico, e visto che il regno di Xi Jinping sembra destinato a durare, è probabile che questo regime si riveli ancora più duro dei suoi predecessori più recenti. Chi pensava negli anniduemila che la Cina si sarebbe accontentata del subappalto delle magliette a un euro, di montare gli smartphone degli altri o anche le automobili e gli aerei concepiti altrove, si è dovuto ricredere. La Cina rivendica il suo posto, il posto che spettava all’antico “impero di mezzo”.

La Cina ha capito che gli Stati Uniti attraversano una fase di confusione, se non di isolamento