L’amarezza di Hong Kong per le promesse mancate di Pechino

Questo malumore non impedirà al numero uno cinese Xi Jinping di venire a celebrare il 1 luglio a Hong Kong l’anniversario del successo storico che vendicava un secolo e mezzo di “umiliazione” britannica, dopo lo scontro con il Regno Unito nel diciannovesimo secolo e la perdita di questo piccolo territorio situato all’estremità meridionale della Cina. Un pezzo di Cina occidentalizzato e che per molto tempo ha sfidato la rivoluzione cinese con la sua ricchezza e la sua libertà.

Una formula geniale Ma a distanza di vent’anni gran parte degli abitanti della città si dice delusa. È vero, non ci sono stati i carri armati cinesi come a piazza Tiananmen e come qualcuno poteva temere, ma si è assistito a una lenta e graduale erosione delle libertà, a tal punto che gli abitanti parlano ormai di “un paese, un sistema e mezzo”.

Gli abitanti della città non erano stati contagiati da un’improvvisa febbre patriottica, anzi, ma si sentivano rassicurati dal negoziato concluso tra Margaret Thatcher e Deng Xiaoping nel decennio precedente e che si riassumeva nella geniale formula “un paese, due sistemi”, ovvero che Hong Kong tornava a essere parte integrante della Cina dopo 150 anni di parentesi coloniale senza però dover cambiare le sue leggi, il suo stile di vita e quindi la sua libertà per i successivi cinquant’anni.

Ma oggi è evidente che ha vinto la cultura politica della Cina continentale, quella del Partito comunista cinese (Pcc), anche se l’apparente autonomia rimane intatta e anche se Hong Kong rimane uno spazio di relativa libertà, sempre “business friendly”.

Un esempio di questo “microclima” è quello del 4 giugno scorso quando decine di migliaia di abitanti della città hanno potuto commemorare pubblicamente l’anniversario della strage di Tiananmen, mentre dall’altro lato della frontiera tutto ciò è strettamente vietato.

Gli abitanti dell’ex colonia britannica hanno però perso una battaglia decisiva, quella fatta dai giovani del territorio con la “rivoluzione degli ombrelli” nel 2014, che chiedevano il diritto di eleggere liberamente i loro dirigenti mentre oggi il capo dell’esecutivo del territorio è designato da un collegio elettorale sulla base di una lista di candidati approvata da Pechino. Il potere cinese non ha voluto cedere.

Di fatto questi ragazzi sono abbastanza sorprendenti. Si tratta infatti della prima generazione nata sotto la sovranità cinese e quindi teoricamente non influenza dal contesto coloniale, eppure sono proprio loro a essersi ribellati.

Un recente documentario, Joshua, teenager vs superpower (Joshua, l’adolescente contro la superpotenza) di Joe Piscatella, traccia la traiettoria di Joshua Wong, un ragazzo di 14 anni che ha preso la testa del movimento di sfida alle autorità nominate da Pechino, prima per opporsi a un programma di “corsi patriottici” a scuola, che non sono riusciti a far annullare, poi organizzando la “rivolta degli ombrelli”.

Joshua e il gruppo di amici della sua età rappresentano il principale fallimento di Pechino nel territorio, cioè aver trasformato questa generazione in ribelli mentre sulla carta avrebbe dovuto essere la più disponibile.

Un sistema unico in arrivo

Ma per vincere non basta ribellarsi, animati da un forte idealismo e sostenuti da una parte della popolazione. Per Pechino era impensabile che questa rivolta pacifica potesse avere la meglio; sarebbe stato un cattivo esempio per il Tibet o lo Xinjiang che vi avrebbero visto la prova che la rivolta di piazza può vincere; sarebbe stato un cattivo esempio anche per Taiwan, l’isola “ribelle” che Pechino spera un giorno riportare, con le buone o le cattive, sotto il suo controllo.

Di fatto il rapporto di forza è sempre più sproporzionato poiché Pechino ha sempre meno bisogno di Hong Kong e quindi non ha alcuna necessità di fare delle concessioni a questi “ragazzi viziati”.

Ancora 20 anni fa Hong Kong era lo snodo di entrata verso la Cina meridionale e le sue migliaia di fabbriche, la regione da cui partiva un terzo delle esportazioni cinesi verso l’estero. Oggi il Guangdong, la vicina provincia cinese, è diventato una vera e propria potenza dotata del più grande aeroporto dell’Asia, di un porto gigantesco, di una piazza finanziaria e del sostegno politico di Pechino.

Allo stesso modo la piazza finanziaria di Hong Kong, un tempo indispensabile, sta progressivamente cedendo il suo posto a Shanghai, che è al centro di tutte le attenzioni e si sta affermando a tal punto da avere anche lei, come l’ex colonia britannica, una suo Disneyland.