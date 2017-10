Solo l’Europa può fermare le minacce di Trump sul nucleare iraniano

I rischi della cancellazione dell’accordo Il problema per Trump e per chi lo sostiene è che tutto il mondo, tranne loro, ritiene che l’Iran stia rispettando gli impegni presi. D’altra parte le loro critiche si concentrano proprio su ciò di cui il trattato non si occupa: l’attivismo politico-militare dell’Iran in Medio Oriente, il programma balistico iraniano e quello che succederà allo scadere dei previsti 15 anni di validità.

A Washington del resto non mancano i “falchi” che lo spingono a mettere fine a un trattato che non hanno mai amato, nemmeno quando Barack Obama l’ha firmato presentandolo come un immenso successo diplomatico non solo degli Stati Uniti ma da un’ampia coalizione internazionale.

Già in due occasioni da quando è presidente, Trump ha approvato la proroga dell’accordo, come lo obbliga ogni tre mesi la legge americana. Ma questa volta il suo istinto lo spinge a dire di no. In occasione di un suo recente discorso alle Nazioni Unite Trump ha dichiarato di considerare questo accordo, negoziato sotto l’amministrazione Obama, come “uno dei peggiori e dei più svantaggiosi” che siano mai stati conclusi dagli Stati Uniti.

Per questi motivi – e perché il Medio Oriente ha già abbastanza fonti di destabilizzazione e di tensione – una parte dell’amministrazione statunitense in questa fase non è favorevole alla denuncia del Jcpa. Il segretario di stato Rex Tillerson, il segretario della difesa Jim Mathis e il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster sarebbero favorevoli alla nuova proroga, convinti che questo non rappresenti un grave pericolo per gli interessi nazionali degli Stati Uniti.

Il dibattito è acceso in seno all’amministrazione e tra i collaboratori di Trump, e sembra completamente ignorato – ma questo non deve sorprendere – il fatto che non si tratti di una questione interna ma internazionale. L’accordo infatti è stato negoziato da un gruppo di contatto che comprende i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, più la Germania e la Commissione europea, e una volta concluso è stato approvato dal Consiglio di sicurezza, così da dargli valore di legge internazionale.

Un isolamento da evitare

Per cercare di influenzare la decisione, non di Trump che se ne infischia, ma dei suoi ex colleghi senatori, l’ex segretario di stato di Obama, John Kerry, che è stato uno dei negoziatori con l’Iran, ha scritto di recente un editoriale sul Washington Post per chiarire il suo punto di vista.

Secondo Kerry è “irrazionale abbandonare un accordo funzionante perché si teme una possibile crescita del programma nucleare iraniano nell’arco di oltre di un decennio. Se infatti si dovesse abbandonare l’accordo questi effetti si avrebbero immediatamente. Saremmo di nuovo al punto di partenza, ma in condizioni peggiori. Stavolta a essere isolati sarebbero gli Stati Uniti e non l’Iran”.

Questo punto è fondamentale. Gli altri firmatari dell’accordo, a cominciare dalla Francia – come ha ricordato Emmanuel Macron alla tribuna dell’Onu – hanno fatto sapere di avere fiducia in questo documento, anche a costo di cominciare fin da adesso a negoziare i suoi sviluppi futuri.