Cyril Ramaphosa riporta la primavera in Sudafrica

Nelle librerie di Johannesburg i settori dedicati alla politica sono improvvisamente invecchiati. In pochi giorni i libri su Jacob Zuma sembrano evocare un’epoca lontana ma che in realtà è finita solo il 14 febbraio, con le dimissioni forzate del presidente sudafricano, sostituito l’indomani dal suo vicepresidente, Cyril Ramaphosa. E il clima politico è improvvisamente cambiato.

Sugli scaffali domina ancora l’eco degli “anni neri”, quelli della state capture, il sistema di corruzione radicato al cuore dell’apparato statale e descritto in dettaglio da un libro pubblicato in autunno, The president’s keepers: those keeping Zuma in power and out of prison (I custodi del presidente. Quelli che mantengono Zuma al potere invece che in prigione), del giornalista investigativo sudafricano Jacques Pauw. Zuma aveva tentato di farlo vietare, riuscendo solo a trasformarlo in un assoluto best-seller.

Altri libri evocano un Sudafrica “che sta per diventare uno stato fallito”, oppure i “bastardi di Zuma”, o ancora raccolte di caricature dell’ex presidente, che il caricaturista principe del paese, Zapiro, non si stanca di ritrarre con una cuffia da doccia in testa, un riferimento a quando si giustificò, nel corso del suo processo (vinto) per lo stupro di una giovane donna sieropositiva, affermando di essersi protetto dall’hiv facendosi una doccia.

Doloroso risveglio

Comunque Jacob Zuma è ormai lontano, anche se il Sudafrica continuerà a vivere anni difficili dopo il quasi decennio perso durante il governo di questo presidente cacciato dal suo partito, l’African national congress (Anc), esattamente come aveva fatto lui per silurare il suo predecessore, Thabo Mbeki.

Sarebbe però riduttivo dire che lo “Zexit”, l’allontanamento di Zuma, come lo chiamano i mezzi d’informazione parafrasando la Brexit, ha trasformato il clima politico e ridato linfa vitale all’“eccezionalismo” sudafricano, il sentimento nato quando Nelson Mandela celebrava la nazione arcobaleno e il mondo intero lo acclamava come un’icona di riconciliazione e umanità.

Dopo il ritiro di Mandela, al termine di un unico mandato, e ancora di più dopo la sua morte nel dicembre 2013, il Sudafrica ha conosciuto la disillusione, una sorta di doloroso risveglio dopo un sogno troppo bello per essere vero. In questi ultimi anni ha temuto di sprofondare in quella che i più pessimisti chiamavano l’ineluttabile “zimbabwizzazione” nazionale, in riferimento al paese vicino, portato alla rovina dai capricci di un liberatore divenuto despota.