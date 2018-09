Le manovre militari di Russia e Cina sono un segnale preoccupante

Se ci fosse bisogno di un simbolo delle nuove divisioni nel mondo, le manovre militari note come “Vostok 2018”, sarebbero un’ottima scelta. In corso da martedì in Siberia e nell’estremo oriente russo, sono le più grandi dalla fine della guerra fredda, con 300mila uomini, migliaia di aerei e carri armati. Ma soprattutto, per la prima volta, prevedono la partecipazione di truppe arrivate dalla Cina, il grande vicino prima alleato, poi nemico e poi di nuovo partner privilegiato di Mosca in un mondo in continuo cambiamento.

Uno dei due paesi è vittima di una guerra commerciale scatenata da Washington, l’altro subisce le sanzioni degli Stati Uniti e dell’Europa. Tutto, insomma, spinge la Cina e la Russia l’una tra le braccia dell’altra.