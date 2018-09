Kim Jong-un, premio Nobel per la strategia

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un non merita il premio Nobel per la pace, ma potrebbe ambire a quello per la strategia migliore. Lo dimostra ancora una volta martedì 18 settembre, ricevendo a Pyongyang il presidente sudcoreano Moon Joe-in. Sono passati undici anni dall’ultima visita di un leader del sud.

Nel giro di pochi mesi, senza fare nessuna reale concessione sull’arma atomica, Kim Jong-un ha ottenuto grandi successi, dal vertice senza precedenti con Donald Trump dello scorso giugno all’appoggio ricevuto dai leader cinesi, passando per l’importante ripresa del dialogo con il fratello-nemico del sud. Non male, per un giovane che veniva ritenuto nel migliore dei casi inesperto o, nel peggiore, pazzo.

Il tutto senza arretrare su niente, perché il dittatore non ha ancora avviato il suo paese sulla via della nuclearizzazione (se non a parole) e ancora meno su quella che porta alla distruzione del suo arsenale di circa dieci bombe già prodotte.