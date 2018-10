In Brasile la democrazia è stata sconfitta alle urne

I brasiliani hanno molti motivi per essere furenti: corruzione, incuria, criminalità… Tuttavia questa collera, cattiva consigliera, li ha spinti tra le braccia di un candidato che difficilmente si può evitare di definire fascista.

Jair Bolsonaro è stato l’uomo giusto al momento giusto, capace di catalizzare questa rivolta elettorale della maggioranza dei brasiliani. Ex ufficiale dell’esercito, ammiratore della dittatura militare che ha governato il Brasile fino al 1985, Bolsonaro ha saputo strumentalizzare l’odio – non c’è un altro termine possibile – nei confronti del Partito dei lavoratori di Lula, l’ex presidente che attualmente si trova in carcere per corruzione.

In Europa Lula resta un’icona della sinistra pragmatica, e anche in Brasile le elezioni avrebbero avuto un esito diverso se l’ex presidente avesse avuto la possibilità di candidarsi. Ma Lula è anche ritenuto responsabile per molti degli scandali di corruzione che hanno intaccato il suo mandato e per la tremenda recessione in cui è sprofondato il paese.

Ancora una volta, a favorire un regime autoritario arrivato al potere tramite il suffragio universale è il fallimento della classe politica dominante, che sia di destra o di sinistra.