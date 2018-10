In Brasile l’ambiente sarà la prima vittima di una presidenza di destra

Jair Bolsonaro promette di operare una svolta a spese dell’ambiente e a favore degli interessi economici privati intenzionati a far saltare le catene che frenano la loro espansione nella regione amazzonica. La coalizione tra i proprietari terrieri e l’industria agroalimentare dispone di grandi mezzi finanziari e di un solido appoggio in parlamento.

Ci sono molte ragioni per temere una vittoria di Jair Bolsonaro, candidato dell’estrema destra alla presidenza del Brasile evidentemente razzista, sessista e omofobo. Ma ce n’è una il cui impatto va oltre il destino dei brasiliani che lo eleggeranno con ogni probabilità tra otto giorni: le sue idee catastrofiche per l’ambiente, o piuttosto contro l’ambiente.

Tuttavia, all’interno della crisi economica e finanziaria attraversata dal paese in questo momento, queste preoccupazioni passano in secondo piano.

Su Libération lo storico Jean-Baptiste Fressoz ha messo in guardia i lettori contro “l’affermazione globale di un nuovo asse autoritario e negazionista del riscaldamento globale” di cui farebbero parte Bolsonaro e Trump, ma anche il presidente filippino Ricardo Duterte, i populisti polacchi, l’estrema destra tedesca e i sostenitori della “Brexit dura” nel Regno Unito.

Nella campagna per il primo turno, la voce ecologista era stata quella di Marina Silva, ex ministra di Lula che aveva sbattuto la porta restando fedele alle sue convinzioni. Silva ha ottenuto l’1 per cento dei voti. A prevalere è stato il “carbo-fascismo”, come lo hanno definito gli storici. Una pessima notizia per il Brasile ma anche per tutto il pianeta.

(Traduzione di Andrea Sparacino)