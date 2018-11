Le proteste in Francia indeboliscono il discorso europeo di Macron

A chi si rivolgeva domenica 18 novembre il presidente Emmanuel Macron tornando a chiedere un’Europa più forte e più sovrana? Di sicuro non ai francesi, che dopo un fine settimana di proteste avevano la testa altrove. Macron ha parlato a Berlino, ma non è detto che i tedeschi siano particolarmente ricettivi a questo tipo di discorso, intaccato dalle immagini della protesta dei “gilet gialli” che hanno conquistato le prime pagine dei giornali anche in Germania.

In tempi normali, la presenza del presidente francese alla “giornata di lutto nazionale” tedesca dedicata alle vittime di tutte le guerre avrebbe avuto una dimensione simbolica molto forte, soprattutto a una settimana dalle celebrazioni per la ricorrenza della fine della prima guerra mondiale, che si erano svolte l’11 novembre a Parigi alla presenza della cancelliera Angela Merkel.

Questa indifferenza relativa e la distanza enorme tra il sogno europeo e le proteste di piazza francesi dimostrano che la riconciliazione franco-tedesca e la pace non possono più essere il principale motore del progetto europeo. Sono grandi risultati di cui godiamo da settant’anni, ma questo non basta per costruire la prossima tappa.

In un grande discorso tenuto davanti al Bundestag, il parlamento tedesco, Macron ha nuovamente perorato la causa di un’Europa potenza, nel contesto del solco sempre più profondo che si è aperto con l’America di Donald Trump ma anche di un mondo che rischia di “scivolare nel caos”, una frase che assume ben altro significato accanto alle immagini delle proteste in Francia.