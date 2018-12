Il premier ungherese Orbán non è più inattaccabile

Fino a otto giorni fa i mezzi d’informazione ungheresi, controllati dai sostenitori del primo ministro Viktor Orbán, ironizzavano crudelmente sulle proteste dei gilet gialli contro Emmanuel Macron in Francia. Dal 12 dicembre, però, anche l’Ungheria deve assistere a proteste sociali e politiche quotidiane – andate in scena fino al 16 dicembre nelle strade di Budapest – e gli stessi giornali oggi accusano i manifestanti di essere al soldo di George Soros, il finanziere ebreo diventato il bersaglio preferito del governo.

Così va la vita nel paese della democrazia “illiberale” sbandierata da Viktor Orbán: i manifestanti sono virtuosi in Francia ma traditori in Ungheria.

Di sicuro il primo ministro ungherese non immaginava che avrebbe scatenato una simile tempesta politico-sociale quando ha fatto approvare, pochi giorni prima della pausa natalizia, due progetti di legge controversi che si aggiungono a una lunga lista di normative già in vigore. Le due leggi sono state votate in un clima sovreccitato, con i deputati che sono quasi venuti alle mani.

Ennesimo colpo alo stato di diritto

Il primo testo, chiamato “legge schiavista” dall’opposizione, ha portato a 400 il numero di ore di straordinari all’anno che i datori di lavoro possono chiedere (o piuttosto imporre) ai loro dipendenti. Tra l’altro i datori di lavoro avranno tempo fino a tre anni per pagare gli straordinari.

La seconda legge crea una nuova giurisdizione, posta sotto l’autorità del ministero della giustizia e incaricata di occuparsi di corruzione, diritto d’asilo e mercati pubblici. In sostanza, l’ennesimo colpo contro lo stato di diritto in Ungheria.