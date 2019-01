Le notizie false si preparano alle elezioni europee

La Francia “vende” le sue regioni alla Germania: l’ennesima notizia falsa infiamma la rete. La voce è così assurda che ci si sente ridicoli a doverla smentire. Eppure si è talmente diffusa sui social network che ignorarla significherebbe lasciare che si diffonda. No, il 22 gennaio la Francia non “venderà” alla Germania l’Alsazia e la Mosella, le due regioni orientali del paese.

Il presidente Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel si incontreranno effettivamente quel giorno a Aix-la-Chapelle e firmeranno un nuovo trattato tra i due paesi, basato “sulla cooperazione e l’integrazione franco-tedesca”. E questo lungo testo non contiene accenni o ambiguità a proposito di vendite o cessione di sovranità.

L’unico passaggio che riguarda l’Alsazia e la Mosella si trova nel capito quattro, sulla cooperazione regionale e transfrontaliera. Ma in sostanza si parla di progetti che dovrebbero migliorare la vita quotidiana dei residenti, i trasporti, la tutela dell’ambiente, l’approvvigionamento energetico e la sfera del digitale.

Alla carica

Non un solo rigo sulla sovranità ceduta o condivisa. Si tratta solo di migliorare ciò che già esiste e che gli abitanti di Strasburgo, per fare un esempio, conoscono molto bene, dato che da moti anni possono prendere il tram per raggiungere la città tedesca di Kehl senza perdere la loro nazionalità o la loro anima.

A lanciare la carica in modo grossolano, con un video in cui accusa Macron di voler “consegnare l’Alsazia e la Lorena a una potenza straniera”, è stato un eurodeputato con tendenze sovraniste, Bernard Monot.