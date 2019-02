La Francia resta il gendarme di una parte dell’Africa

La Francia è condannata a restare “il gendarme dell’Africa”? La domanda è legittima dopo che tra il 3 e il 6 febbraio l’aviazione francese è intervenuta in Ciad, non per contrastare i jihadisti ma per combattere gli oppositori armati del presidente Idriss Déby. L’intervento dei francesi ha fermato una colonna di veicoli armati proveniente dal sud della Libia che procedeva in direzione della capitale N’Djaména. Il numero di vittime è ancora indefinito. “La Francia è intervenuta militarmente per evitare un colpo di stato”: questa la giustificazione a posteriori del ministro degli esteri francesi Jean-Yves Le Drian. La costituzione francese, nell’articolo 35, obbliga il governo semplicemente a “informare” il parlamento, laddove altri paesi impongono l’autorizzazione delle camere prima di fare ricorso all’esercito.

Il risultato è una grande opacità che alimenta l’idea secondo cui l’esercito francese sarebbe ancora una polizza sulla vita per alcuni regimi africani, come se niente fosse cambiato dalle indipendenze degli anni sessanta e dalle clausole segrete degli accordi per la difesa tra la Francia e i diversi paesi africani firmati all’epoca del generale de Gaulle. Durante la sua campagna elettorale, Emmanuel Macron aveva criticato gli interventi militari all’estero, indicando la missione in Libia del 2011 come un esempio da non imitare.

Macron vorrebbe creare nuovi rapporti con l’Africa ma la realtà lo riporta alla questione della sicurezza