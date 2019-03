L’India rilancia la militarizzazione dello spazio

Il nostro mondo dipende sempre di più dai satelliti in orbita sulle nostre teste, tra comunicazioni, previsioni meteo e gps. Lo stesso vale per gli eserciti moderni e ipertecnologici, vincolati al funzionamento dei satelliti.

L’annuncio permette all’India di entrare nel club ristretto dei paesi capaci di distruggere un satellite dalla Terra. Per una ventina d’anni, soltanto gli Stati Uniti e la Russia hanno avuto questa possibilità. Nel 2007 la Cina ha sorpreso il mondo distruggendo un satellite in orbita ben più alta, rilanciando la corsa alla militarizzazione dello spazio, un ambito dove le regole scarseggiano.

Nello spazio orbitano più di quattrocento satelliti militari. In cima alla classifica ci sono gli Stati Uniti, i cui satelliti, in caso di conflitto armato, sarebbero potenziali bersagli per qualsiasi paese capace di distruggerli da Terra o anche dallo spazio.

A questo punto possiamo tranquillamente parlare di corsa agli armamenti spaziali. Le battute si sono sprecate quando Donald Trump ha annunciato la creazione di una forza spaziale separata dall’aeronautica, ma ora anche la Francia sta ridefinendo la sua strategia spaziale, nazionale ed europea per non restare indietro rispetto agli Stati Uniti.

L’irruzione dell’India, potenza nucleare che il mese scorso ha sfiorato la guerra con il vicino Pakistan e che mantiene un rapporto ambiguo con la Cina, complica ulteriormente questo nuovo ambito strategico.

Qualche anno fa un romanzo di fantascienza statunitense, Ghost fleet, aveva ipotizzato lo scenario di una terza guerra mondiale nello spazio, con la distruzione della rete satellitare gps e di comunicazione statunitense attraverso un’arma segreta portata a bordo della stazione spaziale internazionale.