Pro o contro Netanyahu, unico criterio delle elezioni israeliane

In questo modo Netanyahu si è assicurato il voto dei coloni ebrei della Cisgiordania (promettendo che potranno restare dove sono) e dell’opinione pubblica di destra, che non vuole più sentir parlare di pace con i palestinesi. Il primo ministro sa bene di contraddire le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu, ma evidentemente non se ne cura.

A tre giorni dal voto, il primo ministro ha lanciato una piccola bomba promettendo, in caso di vittoria, di annettere allo stato alcune aree della Cisgiordania palestinese. Netanyahu non ha fornito dettagli sulla portata di questa annessione, ma resta il fatto che ha attraversato un Rubicone politico spingendosi dove nessun politico israeliano aveva mai osato, e cancellando l’ipotesi già improbabile di uno stato palestinese accanto a quello israeliano.

Pro o contro Netanyahu, come sempre. Il 9 aprile si terranno le elezioni legislative in Israele, e al centro di tutto c’è ancora una volta il primo ministro, personalità polarizzante che dalla polarizzazione è capace di trarre grande vantaggio.

Per la prima volta, Netanyahu deve affrontare un’opposizione politica seria guidata da un ex capo di stato maggiore

Il suo amico e alleato Donald Trump ha appena firmato il riconoscimento dell’annessione delle alture del Golan siriano da parte di Israele, senza alcuna conseguenza. L’appoggio di Trump e delle potenze arabe conservatrici come l’Arabia Saudita offre a Netanyahu uno spiraglio per cambiare uno statu quo che si mantiene da mezzo secolo.

Per la prima volta da anni, Netanyahu deve affrontare un’opposizione politica seria guidata da un ex capo di stato maggiore, il generale Benny Gantz (non certo un pacifista ma un solido esponente del centro) affiancato dall’ex presentatore televisivo Yair Lapid e da altri due ex alti ufficiali dell’esercito.

Questa alleanza non promette la pace o altre utopie, ma un governo più onesto e pragmatico rispetto a un primo ministro coinvolto in diversi processi (che ne mettono in dubbio l’integrità) e il cui cinismo disgusta parte dell’opinione pubblica.