Il populista Nigel Farage approfitta della crisi politica britannica

Che paradosso! Per mesi i sondaggi ci hanno raccontato che la maggioranza dei britannici era ormai favorevole all’adesione all’Unione europea. Ma ecco che torna in scena Nigel Farage, il cantore della Brexit, e si ritrova in testa alle previsioni di voto per le elezioni europee.

Il leader populista, dopo aver costruito la Brexit con il suo Partito per l’indipendenza del Regno Unito (Ukip), aveva annunciato l’addio alla vita politica. Tre mesi fa, però, è tornato con un nuovo partito, chiamato semplicemente Brexit party, e ora sembra il favorito in questo strano voto per le europee che oltremanica si svolgerà il 23 maggio.

Con un partito che a mala pena esiste, Farage si permette il lusso di “doppiare” tutti i partiti storici, sia l’opposizione laburista sia il Partito conservatore della premier Theresa May. Secondo alcuni sondaggi, il Brexit party potrebbe addirittura ottenere un numero di voti superiore a quello combinato dei due grandi partiti.

Fallimento collettivo

La spiegazione di questo successo è semplice: i britannici sono esasperati dall’incapacità della classe politica di trovare un accordo sui termini della Brexit, votata ormai tre anni fa e ancora lontana dal suo compimento.

Il fatto che i britannici dovranno votare per le europee è il simbolo di questo fallimento collettivo. La Brexit, infatti, avrebbe dovuto essere una realtà da più di due mesi e il parlamento europeo un lontano ricordo. Il rinvio della scadenza ha reso necessaria l’organizzazione del voto, perché al momento il Regno Unito fa ancora parte dell’Unione europea.