Le lezioni del voto europeo e la mancata ondata populista

La prima conclusione da trarre dalle elezioni europee è che, al di là di alcune situazioni specifiche come quelle dell’Italia e della Francia, non c’è stata un’ondata populista o di estrema destra. I paesi dove i populisti o i nazionalisti sono stati il primo partito si contano sulle dita di una mano.

La seconda conclusione è che i partiti filoeuropei, nella loro diversità, ottengono circa i due terzi dei seggi del nuovo parlamento europeo. Dunque siamo lontani da un massiccio atto di sfiducia nei confronti del progetto dell’Unione, anche se questo non cancella le critiche nei confronti della sua applicazione. In questo senso, l’ascesa dei Verdi in molti paesi è uno dei fenomeni più significativi di queste elezioni.

La terza conclusione è che la ricomposizione politica in corso da qualche anno in paesi come la Francia o l’Italia si ritrova su scala continentale. I due gruppi storici che hanno conservato la maggioranza negli ultimi vent’anni – i conservatori e i socialdemocratici – perdono decine di seggi e soprattutto non possono più contare sulla maggioranza assoluta. È evidente che da domani il meccanismo politico cambierà e diventerà più complesso.

Grandi raggruppamenti e sconfitte

Il gruppo di cui fanno parte la Lega di Salvini e il Rassemblement national francese è in fase di crescita, ma i risultati non sono all’altezza delle ambizioni dei suoi leader, che speravano di avere un peso maggiore sull’equilibrio del parlamento. Anche se non sarà così, questi partiti cercheranno comunque di formare grandi raggruppamenti.

L’estrema destra ha incassato diverse sconfitte: in Austria, paese che incarnava un “modello” di governo tra estrema destra e destra tradizionale crollato a causa di uno scandalo; nei Paesi Bassi, dove l’alleato di Marine Le Pen è stato spazzato via, e in Danimarca, dove l’estrema destra è stata ridimensionata. Il tedesco Alternativa per la Germania, partito antimigranti, ha fatto registrare un calo rispetto alle elezioni legislative nazionali. In sostanza l’avanzata dei partiti anti-europei riflette un bilancio contrastante e comunque lontano dalla valanga annunciata.