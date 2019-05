Adesso Jeremy Corbyn insegue gli elettori contrari alla Brexit

Nella ricomposizione politica che sta stravolgendo l’intero continente europeo è giusto soffermarsi su un caso particolare, quello del Partito laburista britannico. I laburisti erano nella posizione ideale per approfittare del crollo dei conservatori provocato dalla crisi sulla Brexit. Per loro il potere avrebbe dovuto essere a portata di mano come un frutto maturo. E invece alle elezioni europee del 26 maggio, che si sono svolte anche nel Regno Unito a causa dei ritardi della Brexit, i laburisti hanno ottenuto un disastroso 15 per cento dei voti, non proprio quello che ci si aspetta dal primo partito dell’opposizione. La disfatta dei laburisti non è tragica come quella dei conservatori (che hanno ottenuto il peggior risultato della loro storia), ma è comunque inquietante per il loro leader, Jeremy Corbyn. A beneficiare di questo doppio tracollo sono stati i populisti pro Brexit di Nigel Farage e i due partiti dichiaratamente filoeuropei, i liberaldemocratici e i Verdi. Mancanza di chiarezza

All’indomani della sconfitta, Corbyn ha annunciato un cambiamento di rotta dicendosi pronto a sostenere l’ipotesi di un secondo referendum sulla Brexit. In effetti la mancanza di chiarezza del partito e del suo leader sul tema che divide il paese è stata una delle principali cause della diserzione degli elettori. Proveniente dalla corrente più di sinistra del Labour, Corbyn è sempre stato in sintonia con la base sulle questioni sociali, ma si è dimostrato incapace di incarnarne la volontà sulla Brexit. Questo perché, nel profondo, è sempre stato un euroscettico.

In molti mettono in discussione la sincerità del segretario laburista

Oggi, tra l’altro, la base sociale del Partito laburista è divisa tra un elettorato popolare che ha votato Brexit e i giovani delle città che si sono avvicinati al Labour attirati dalle posizioni di sinistra di Corbyn ma che culturalmente restano filoeuropei e hanno votato perché il Regno Unito restasse nell’Unione europea. Corbyn ha tentato di gestire il contrasto per due anni, senza mai prendere una posizione netta. Rifugiandosi dietro l’ostilità a Theresa May, ha pensato che per limitare i danni fosse meglio rimanere in posizione ambigua. Alla fine è accaduto il contrario, e Corbyn ha pagato proprio per la sua ambiguità. Adesso il leader laburista ha deciso di limitare i danni allineandosi, quanto meno a parole, alla richiesta di un secondo referendum che negli ultimi mesi ha spinto centinaia di migliaia di britannici a manifestare nelle piazze. La sua sincerità, però, è messa in discussione da molti.

