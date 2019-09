Donald Trump, il presidente inossidabile

È uno dei misteri della vita politica nell’epoca del populismo: perché gli elettori di questo universo chiudono gli occhi davanti ad atti che segnerebbero la fine della carriera di qualsiasi politico tradizionale? Donald Trump è un incredibile caso scuola, come dimostra la vicenda che negli ultimi giorni ha monopolizzato l’attenzione a Washington.

Per riassumere una storia abbastanza complessa, Trump ha ammesso di aver chiesto al nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj di indagare sugli affari in Ucraina del figlio di Joe Biden, ex vicepresidente dell’amministrazione Obama e soprattutto candidato alle primarie democratiche in vista delle presidenziali dell’anno prossimo.

La notizia è stata rivelata da un informatore ed è evidentemente molto grave. Chiedere l’aiuto di una potenza straniera per influenzare una campagna elettorale è un reato punito dalla legge degli Stati Uniti.

Come se niente fosse

Qualcuno potrebbe immaginare un Trump in forte imbarazzo, ma non è così. Al contrario, il presidente ribadisce di non aver fatto nulla di strano. Come prevedibile, i suoi nemici si fanno sentire e chiedono l’impeachment del presidente, compresi i parlamentari democratici che finora avevano mantenuto un atteggiamento prudente. I mezzi d’informazione, intanto, continuano a gettare benzina sul fuoco dell’indignazione.

Eppure Trump sorprende tutti andando avanti come se niente fosse. In effetti il presidente è sopravvissuto ad altri scandali, sia durante la campagna elettorale del 2016 sia dopo il suo avvento alla Casa Bianca due anni e mezzo fa, dai pettegolezzi sessuali alla famosa faccenda russa, passando per un’infinità di comportamenti aberranti.