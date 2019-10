Una giornalista marocchina condannata con l’accusa di aver abortito 

Il 1 ottobre Hajar Raissouni, giornalista marocchina di 28 anni, è stata condannata a un anno di prigione per un aborto clandestino a cui l’imputata ha negato di essersi sottoposta. Anche il compagno di Raissouni è stato condannato a un anno di carcere, con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali fuori del matrimonio. Il medico che avrebbe praticato l’interruzione di gravidanza, un ginecologo di 68 anni, ha ricevuto una condanna a due anni.

La sentenza scandalizza parte dell’opinione pubblica marocchina, prima di tutto perché viene percepita come uno strumento per imbavagliare una giornalista che lavora per un quotidiano di opposizione, ipotesi confermata dagli interrogatori della polizia che hanno insistito più sugli agganci politici della ragazza che sulla sua salute. La giornalista avrebbe avuto il torto di essersi occupata troppo da vicino del movimento di protesta Hirak, attivo da due anni nella regione del Rif.

Tutte fuorilegge

Lo scandalo nasce inoltre dal fatto che le autorità hanno fatto ricorso a vecchie leggi sull’aborto e i rapporti sessuali per colpire una donna e le persone che le stanno vicino, cercando di screditarle.

All’avvio del processo, quasi 500 personalità marocchine tra cui la scrittrice Leila Slimani, vincitrice del premio letterario francese Goncourt, hanno firmato un appello in cui dichiarano di aver subìto un’interruzione di gravidanza o di essere state complici di un aborto. “Siamo fuorilegge. Violiamo leggi ingiuste e obsolete che non hanno più alcuna ragione di esistere”, scrivono i firmatari di un testo che non ha precedenti nel regno e ricorda in un certo senso il manifesto delle “343 puttane” in Francia, un documento che negli anni settanta aveva suscitato un grande dibattito e permesso di cambiare la legge sull’aborto.