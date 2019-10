L’Unione europea è divisa di fronte all’offensiva turca in Siria

Perché l’Europa, o anche solo la Francia, non si sostituiscono agli Stati Uniti per proteggere le popolazioni curde in Siria? La domanda si ripropone spesso da quando Donald Trump ha abbandonato, in modo brutale e sconvolgente, i combattenti curdi che avevano guidato la battaglia sul campo contro il gruppo Stato islamico (Is).

La realtà è tanto triste quanto semplice: né la Francia individualmente né l’Europa collettivamente hanno i mezzi per lanciare una simile operazione ad alto rischio, foss’anche limitata a obiettivi umanitari. Ma almeno la volontà politica ci sarebbe? Anche in questo caso la risposta è negativa, al livello collettivo.

La buona notizia è che tutti i paesi dell’Unione europea hanno reagito all’unisono condannando l’intervento turco, senza le tipiche dissonanze emerse in altre situazioni. Il 14 ottobre i ministri degli esteri dei 28 stati dell’Unione hanno chiesto all’unanimità la fine dei combattimenti e il ritiro delle truppe turche dalla Siria.

Autonomia strategica

La cattiva notizia, invece, è che l’Europa è una tigre di carta, senza un impatto reale in una situazione di crisi come quella in atto, come d’altronde lo è stata fin dall’inizio della guerra in Siria, otto anni fa.

La Francia mantiene un piccolo contingente sul campo, circa duemila soldati delle forze speciali che assicurano, accanto a statunitensi e britannici, la sicurezza delle zone curde. Ma la realtà geopolitica resta invariata: con il ritiro degli Stati Uniti, francesi e britannici non possono far altro che accodarsi. E infatti lo stanno facendo.

Duemila statunitensi erano sufficienti a tenere a distanza le forze avversarie, perché queste ultime sono perfettamente consapevoli della potenza di Washington, che si tratti della Turchia membro della Nato, della Russia che vuole evitare incidenti con la Casa Bianca o dell’Iran che non intende offrire un pretesto per uno scontro diretto.

Il 13 ottobre l’idea di condurre un’azione militare autonoma ha attraversato la mente delle autorità francesi, ma è stata subito scartata: troppo rischiosa e fuori portata dal punto di vista sia militare sia politico.

Alla base di questa impotenza europea ci sono sempre gli stessi due elementi: la mancanza di mezzi e la mancanza di volontà.