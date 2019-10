Per Boris Johnson la Brexit è solo uno strumento di potere

Boris Johnson sembra sul punto di vincere una scommessa che gli è costata mirabolanti contorsioni. Il primo ministro britannico è prima di tutto un animale politico, ed è in quanto tale che ha condotto la sua campagna sulla Brexit, ottenendo, come nella migliore tradizione europea, un accordo dell’ultima ora.

L’accordo dovrà essere approvato dai 27 capi di stato e di governo e soprattutto dalla camera dei comuni, dove la separazione doganiera tra l’Irlanda del Nord e il Regno Unito farà digrignare molti denti, come dimostrato dal rifiuto del Partito unionista democratico (Dup) di firmare l’accordo per come è scritto ora. In ogni caso, ci stiamo avvicinando all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, pur con la prudenza indispensabile considerando che ancora mancano firme e voti.

Per riuscire nel suo intento, Johnson ha maltrattato il suo partito conservatore cacciando alcuni deputati che gli si erano opposti; ha colpito le istituzioni britanniche al punto da incassare una dura condanna dalla corte suprema e ha forzato la mano degli unionisti nordirlandesi, grazie ai quali il suo partito ha potuto governare negli ultimi due anni.

Ma per Johnson tutto questo non è importante. Il fine giustifica i mezzi. E in questo caso il fine non è mai stato la Brexit, ma il potere.