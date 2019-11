Essere alleati di Donald Trump costa caro

È una vicenda significativa del modo in cui l’amministrazione Trump si comporta con gli alleati, in questo caso la Corea del Sud. In cambio di una garanzia sulla sicurezza nazionale, i leader di Seoul si sono visti recapitare una fattura statunitense quintuplicata, da 900 milioni di dollari nel 2019 a cinque miliardi di dollari nel 2020.

Gli Stati Uniti mantengono 28.500 soldati sul territorio sudcoreano, eredità della guerra di Corea dell’inizio degli anni cinquanta e della tensione mai svanita con la Corea del Nord. Per questa presenza e per la conseguente protezione offerta in caso di aggressione, Washington batte cassa.

Il conto era già aumentato dell’8 per cento quest’anno, conformemente al desiderio manifestato da Donald Trump di far contribuire maggiormente i paesi protetti dall’esercito statunitense. Ma una moltiplicazione per cinque da un anno all’altro ha indispettito la Corea del Sud. Il 19 novembre una riunione sull’argomento è stata interrotta bruscamente.

I sudcoreani sono scandalizzati, senza distinzioni di orientamento politico. Anche la destra conservatrice, che di solito sfila sventolando la bandiera statunitense per ricordare la fratellanza d’armi, ha espresso tutta la sua indignazione.

Davanti all’ambasciata degli Stati Uniti si sono accampati alcuni manifestanti per denunciare una “mancanza di rispetto” nei confronti di un alleato fedele in una delle aree più delicate del pianeta.