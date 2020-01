Il piano di Trump per la Palestina difficilmente porterà la pace

Per tre anni abbiamo atteso il piano di Donald Trump per la Palestina (o piuttosto il piano di suo genero, Jared Kushner), tanto che a questo punto pensavamo non sarebbe mai arrivato.

Il momento della divulgazione è particolare, perché arriva a poche settimane dalle elezioni legislative in Israele, in programma il 2 marzo (le terze in un anno, in piena impasse politica), e all’inizio di un’annata in cui si svolgeranno le presidenziali negli Stati Uniti. Non serve essere maliziosi per pensare che non sia una coincidenza. Tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il genero di Trump l’affinità è totale. In questo caso ognuno aiuta l’altro sul piano elettorale.

L’organizzazione dell’evento riflette questa situazione e suscita polemiche in Israele. Secondo il programma, Netanyahu e il suo rivale alle elezioni, Benny Gantz, avrebbero dovuto essere ricevuti contemporaneamente a Washington. Per Gantz sarebbe stata una trappola, perché si sarebbe trovato in posizione d’inferiorità rispetto al primo ministro. Alla fine è stato deciso che i due saranno ricevuti separatamente il 27 gennaio.

La fine della soluzione a due stati

Quanto ai palestinesi, non parteciperanno alla festa di Washington. Questo perché hanno deciso che non possono aspettarsi nulla di buono da questa amministrazione dopo il trasferimento unilaterale dell’ambasciata statunitense a Gerusalemme e la dichiarazione secondo cui gli insediamenti ebraici nei territori occupati non sarebbero necessariamente “illegali”.

Come sottolinea il quotidiano israeliano Haaretz, l’“accordo del secolo”, come è stato battezzato il piano di Trump, “è stato formulato in modo da essere bocciato dai palestinesi”. In effetti il piano costituisce una rottura rispetto al consenso internazionale sulla soluzione a due stati, per altro sempre più difficile da attuare a causa degli insediamenti israeliani.